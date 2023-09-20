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Інвестицій в AI недостатньо для розвитку гіперскейлерів на тому ж рівні - витрати на розвиток хмар у II кв. знизилися на 2%

20 сентября 2023 г., 17:25
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Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell’Oro Group капіталовкладення гіперскейлерів знизилися на 2% у 2 кварталі 2023 року, оскільки деякі постачальники хмарних послуг проходять цикл перетравлення. Однак Microsoft і Google залишаться в циклі розширення капіталовкладень з двозначним зростанням у 2023 році як внаслідок інвестицій у нові проекти, так і завдяки оновленням.
 
«Незважаючи на нещодавнє збільшення інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, вкладення в гіпермасштабні хмарні технології сповільнюються, оскільки деякі з найбільших операторів запізнилися з циклом освоєння капіталовкладень і оптимізують свої витрати на інфраструктуру загального призначення, - заявив Барон Фунг (Baron Fung), старший науковий директор з досліджень Dell’Oro Group. - Тим часом корпоративні ІТ-витрати залишаються пригніченими, а доходи OEM-виробників серверів і систем зберігання даних знижуються двозначними цифрами в річному обчисленні протягом двох кварталів поспіль. Ми очікуємо, що попит поступово покращиться у 2024 році завдяки впровадженню нових серверних платформ від Intel та AMD, а також переходу до прискорених обчислень для додатків AI/ML».
 
Прогнозується зниження доходів від серверів і систем зберігання даних на 2% в 2023 році, в той час як мережева і фізична інфраструктура збереже двозначне зростання доходів.
 
Dell очолила рейтинг виробників за доходами від продажу серверів у II кв., за нею йдуть HPE та IEI Systems (колишня Inspur).
 
Постачальники серверів White Box збільшили свою частку в доходах на 6 пунктів порівняно з брендами.
 
Топ-4 американські постачальники хмарних послуг - Amazon, Google, Meta та Microsoft - планують запустити послуги у 25 нових регіонах у 2023 році. Найактивнішим гравцем виступить Редмонд.

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