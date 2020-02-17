17 февраля 2020 г., 17:25

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Иван Лучков пишет о том, что блокировки устройств – типа телевизоров и дронов, – свидетельствуют еще и о том, что «почти все современные устройства перестали работать локально, все они требуют обязательного подключения к сети. Многие устройства которым вы отдаёте какие либо команды, сначала передают эти команды на собственные сервера, а уже потом исполняют их на самом устройстве».

В действительности дело не совсем в желании производителя контролировать поведение своих устройств. Те же колонки Sonos, которые Ваня приводит в пример дальше, тем выгодно и отличаются от многочисленных bluetooth колонок, что не требуют для своей работы непременного присутствия вашего источника в непосредственной близости – они получают от контроллера, которым является программа в телефоне или компьютере, информацию, что именно играть и дальше прекрасно справляются с воспроизведением самостоятельно. Так же поступают и остальные аналогичные устройства – ведь они уже достаточно мощны для этого и могут не грузить ваше устройство вычислительными функциями.

Да, зависимость функциональности устройства от наличия доступа в интернет немного пугает, но мне кажется, что это только потому, что доступ в интернет является относительно новой технологией, к повсеместности которой мы еще не привыкли. Аналогичная зависимость от электричества почему-то не вызывает такой реакции, а ведь без него становятся полностью бесполезными не только эти умные устройства – многие даже еду не смогут приготовить, ведь даже газовые плиты сплошь и рядом оборудованы электроподжигом, а в современных домах все больше электроплит и, извиняюсь, электронасосов для бесперебойной работы водопровода и канализации.

Так что и к повсеместному интернету привыкнем и не будем беспокоиться, что как будет работать, если его не будет – как это интернета может не быть?

Интернет и электричество

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