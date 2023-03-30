Intel випустить енергоефективний серверний процесор Sierra Forest в першій половині 2024 р.

30 марта 2023 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Intel заявила у середу, що її перший чип для центрів обробки даних, орієнтований на енергоефективність, Sierra Forest, буде доставлено в першій половині наступного року.

Особливостью Sierra Forest стане те, що він отримає до 144 ядер та уперше для Xeon серед них будуть энергоэфективні ядра з позначкою Е.

За підрахунками дослідницької компанії IDC, Intel все ще домінує на ринках чіпів для ПК і серверів з часткою, яка перевищує 70%. Але це менше ніж було у 2017 році - 90%.





Intel зіткнулася з затримками у випуску найпотужнішого процесора Intel Xeon четвертого покоління для центрів обробки даних, Sapphire Rapids, що дало конкуренту Advanced Micro Devices час надолужити згаяне. Але віце-президент Intel та генеральлний менеджер Data Center and AI Group Сандра Рівера (Sandra Rivera) на заході для інвесторів заявила, що «дорожня карта Intel виконується» і «досягає всіх наших ключових інженерних віх».





Вона додала, що процесор Xeon п’ятого покоління, Emerald Rapids, має бути поставлений наприкінці цього року, а наступного покоління Granite Rapids, який клієнти тестують зараз, буде поставлено наступного року після випуску Sierra Forest.





Intel заявила, що наступний енергоефективний чіп Clearwater Forest вийде у 2025 році.





Рівера заявила, що Intel також працює над створенням Intel Developer Cloud із 256 чипами Xeon і 512 чипами Gaudi для штучного інтелекту, які будуть доступні розробникам AI-систем для навчання та запуску нових моделей. Вона сказала, що стартапи зі штучним інтелектом Hugging Face і Stable Diffusion вже використовують процеси Intel.

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