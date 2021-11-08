Intel выкупит часть бизнеса Centaur x86 у компании VIA

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Как сообщает AnandTech, в рамках отчета за третий квартал VIA Technologies объявила, что намерена заключить соглашение с Intel, которая выкупит часть ее дочерней компании Centaur Technology, дочерней компании VIA по исследованиям и разработкам x86.
По условиям сделки Intel выплатить Centaur 125 млн долл. за команду инженеров, как отмечается в заявлении VIA, компания позволит «нанять некоторых сотрудников Centaur для работы в Intel». При этом в описании не упоминаются проекты или патенты Centaur, а также не объявлена ожидаемая дата закрытия сделки.
Intel соглашение никак не прокомментировала со своей стороны, кроме общего подтверждения.
Тем не менее локальные СМИ, такие, как United Daily News, сообщают, что сделка с Intel на самом деле не является полной продажей бизнеса Centaur, и что VIA сохраняет по сути многие активы.
Дочерняя компания VIA с 1999 года, Centaur, базируется в Остине и отвечает за разработку архитектуры ядра x86 для других подразделений компании, а также за разработку собственных вспомогательных IP, таких, как ускорители глубокого обучения. Через Centaur компания VIA Technologies является в значительной степени отстраненным, но третьим членом триумвирата x86, наряду с Intel и AMD. Проекты Centaur никогда не получали такого широкого распространения, как AMD или Intel, но компания продолжает присутствовать на рынке x86 с 90-х годов.
Самой последней разработкой Centaur было ядро CNS x86, о котором компания объявила в конце 2019 года. Нацеленная на рабочие нагрузки серверного класса, дизайн процессора, как утверждается, обеспечивает общую производительность, подобную Haswell, которая сочетается с поддержкой AVX-512. Первый чип на основе новых ядер изначально ожидался во второй половине 2020 года, но на данный момент так и не было никакого анонса.
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