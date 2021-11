Intel выкупит часть бизнеса Centaur x86 у компании VIA

8 ноября 2021 г., 16:42

Как сообщает AnandTech, в рамках отчета за третий квартал VIA Technologies объявила, что намерена заключить соглашение с Intel, которая выкупит часть ее дочерней компании Centaur Technology, дочерней компании VIA по исследованиям и разработкам x86.



По условиям сделки Intel выплатить Centaur 125 млн долл. за команду инженеров, как отмечается в заявлении VIA, компания позволит «нанять некоторых сотрудников Centaur для работы в Intel». При этом в описании не упоминаются проекты или патенты Centaur, а также не объявлена ​​ожидаемая дата закрытия сделки.



Intel соглашение никак не прокомментировала со своей стороны, кроме общего подтверждения.



Тем не менее локальные СМИ, такие, как United Daily News, сообщают, что сделка с Intel на самом деле не является полной продажей бизнеса Centaur, и что VIA сохраняет по сути многие активы.



Дочерняя компания VIA с 1999 года, Centaur, базируется в Остине и отвечает за разработку архитектуры ядра x86 для других подразделений компании, а также за разработку собственных вспомогательных IP, таких, как ускорители глубокого обучения. Через Centaur компания VIA Technologies является в значительной степени отстраненным, но третьим членом триумвирата x86, наряду с Intel и AMD. Проекты Centaur никогда не получали такого широкого распространения, как AMD или Intel, но компания продолжает присутствовать на рынке x86 с 90-х годов.



Самой последней разработкой Centaur было ядро ​​CNS x86, о котором компания объявила в конце 2019 года. Нацеленная на рабочие нагрузки серверного класса, дизайн процессора, как утверждается, обеспечивает общую производительность, подобную Haswell, которая сочетается с поддержкой AVX-512. Первый чип на основе новых ядер изначально ожидался во второй половине 2020 года, но на данный момент так и не было никакого анонса.

