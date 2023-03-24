Intel випускає платформу vPro на базі процесорів Core 13-го покоління

24 марта 2023 г., 9:35

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Компанія Intel анонсувала вихід нової версії своєї бізнес-орієнтованої апаратної платформи для персональних комп'ютерів vPro з акцентом на безпеку, енергоефективність та продуктивність.





Intel заявила, що вбудувала десятки функцій безпеки в кремній чипсету, який базується на процесорах Core 13-го покоління. Нові vPros мають на 70% меншу поверхню для атак і тіснішу інтеграцію з операційними системами та програмним забезпеченням для забезпечення безпеки, ніж попередні платформи, що були запущені чотири роки тому.





Керівники Intel заявили, що компанія тісно співпрацювала з Microsoft над безпекою на основі віртуалізації в середовищі Windows, а також з CrowdStrike для підвищення ефективності технології Intel Threat Detection, зокрема, проти програм-вимагачів і атак на ланцюжки поставок програмного забезпечення. Компанія стверджує, що її новітня технологія на 93% ефективна у виявленні програм-вимагачів, а також може виявляти багато типів атак "нульового дня", які ніколи раніше не зустрічалися.





Компанія заявила, що аналіз, проведений IDC показав, що новий vPro забезпечує на 26% нижчий ризик серйозних порушень безпеки порівняно з процесорами конкурентів. «Десятки функцій безпеки, що знаходяться глибоко в кремнії, працюють разом для зменшення поверхні атаки», наголосила Стефані Холлфорд (Stephanie Hallford), віце-президент і генеральний менеджер підрозділу Intel по роботі з комерційними клієнтами.





«Безпека зараз є основною причиною для оновлення, - заявив Майкл Нордквіст (Michael Nordquist), віце-президент і генеральний менеджер з планування та архітектури для комерційних клієнтів Intel. - Функції безпеки, які компанія впровадила у партнерстві з Microsoft, не реалізовані на старих ПК, особливо у восьмому чи дев'ятому поколінні. Оновлення - це вже не розкіш, а вимога».





Нордквіст навів зворотньо-орієнтоване програмування - атаку повторного використання коду, яка об'єднує короткі фрагменти існуючого коду для виконання довільних операцій на цільових машинах - як приклад загрози, яку не можна вирішити лише за допомогою програмного забезпечення. «Значна частина простору безпеки була зосереджена на виявленні, але якщо ви нічого не робите для запобігання, це завжди буде програшна битва», - сказав він. Intel посилює доступ до BIOS та мікропрограм, увімкнула віртуалізацію за замовчуванням та покращила перевірку цілісності між апаратним забезпеченням та операційною системою для захисту від низькорівневих атак.





За словами Нордквіста, протягом останніх чотирьох років компанія також працювала над тим, щоб перекласти деякі завдання безпеки на вбудовані графічні процесори та застосувати машинне навчання до телеметричних даних. «Ми зрозуміли, що можемо використовувати частину телеметрії на наших процесорах для виявлення певних типів атак, - сказав він. - Ми надаємо телеметрію і машинне навчання, а потім ліцензуємо можливість незалежним постачальникам програмного забезпечення писати програми для машинного навчання, якщо вони цього захочуть».





Версії Enterprise та Essentials платформи vPro підтримують Intel Hardware Shield - набір технологій безпеки, які захищають весь обчислювальний стек, працюючи спільно з антивірусним програмним забезпеченням для перехоплення загроз і блокування атак на безпеку пам'яті. Він також захищає операції, що виконуються під операційною системою, такі як режим керування системою, завантажувальний код і вбудоване програмне забезпечення.





Користувачі Windows 11 також можуть захиститися від зростаючої загрози атак на пам'ять, зашифрувавши вибрані віртуалізовані операції, що виконуються в пам'яті. VPro також підтримуватиме захист ядра для забезпечення безпеки на основі віртуалізації Windows у наступних версіях операційної системи.





Нова платформа vPro також використовує гібридну архітектуру з двома типами ядер: одне для продуктивності, а інше для енергоефективності. Її Thread Director призначає завдання відповідним так званим P-ядрам або E-ядрам на основі оптимальних вказівок операційної системи щодо часу виконання. Функція Dynamic Tuning керує тактовою частотою для обох типів ядер на основі умов роботи та параметрів проектування системи. Вона також може вимикати невикористовувані ядра для економії енергії.





В результаті, за словами Intel, продуктивність додатків Windows зросла на 65% порівняно з настільними ПК трирічної давнини та на 230% порівняно з мобільними ПК трирічної давнини. Компанія посилається на дослідження IDC, яке показало, що п'ятирічна вартість експлуатації ПК, оснащеного новими процесорами vPro, на 14% менша, ніж у його попередника.





Для периферійної обробки даних платформа надає вбудовану підтримку Wi-Fi 6E і функції віддаленого керування, такі як можливість оновлення BIOS, навіть якщо пристрій вимкнено. Підтримка док-станції Thunderbolt 4 дозволяє мобільним користувачам підключати периферійні пристрої за допомогою одного кабелю та підтримує позасмугове керування ноутбуками на базі vPro.





За словами Нордквіста, в наступному кварталі буде випущено близько 100 нових систем, а протягом 2023 року очікується випуск 170 пристроїв на базі vPro/13-го покоління.

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