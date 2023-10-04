Intel відокремить підрозділ FPGA-процесорів та проведе його IPO

4 октября 2023 г., 16:35

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Intel у вівторок офіційно заявила, що планує провести реструктуризацію бізнесу та відокремлення свого підрозділу програмованих логічних пристроїв (Programmable Solutions Group).



Процес відокремлення почнеться з січня наступного року, також планується публічне розміщення акцій цього бізнесу протягом наступних двох-трьох років.



Акції Intel виросли більш ніж на 2% після цього анонсу, повідомляє Reuters.



Компанія Intel отримала цей бізнес, коли придбала Altera за 16,7 млрд дол. у 2015 році. Напівпровідникові пристрої програмованої логіки (FPGA, CPLD, ASIC) знаходяться між мікросхемами загального призначення та ч типами, призначеними для виконання окремих спеціалізованих завдань. Вони використовуються у багатьох напрямках - від шифрування даних до бездротового телекомунікаційного обладнання 5G.



Intel заявила, що Сандра Рівера (Sandra Rivera), яка працює в Intel з 2000 року, буде керувати новим підрозділом, який продовжуватиме використовувати завод Intel для виробництва своїх чіпів. Також повідомляється, що компанія розпочала «широкий внутрішній та зовнішній пошук» кандидатури на заміну Рівері, яка зараз керує напрямком рішень для центрів обробки даних та чипів штучного інтелекту.



Під час телефонної конференції з інвесторами Рівера підкреслила, що підрозділ все частіше використовує заводи Intel, а не заводи на Тайвані, де раніше вироблялися відповідні чипи. «Ми бачимо величезну зацікавленість клієнтів у більш безпечному, стійкому ланцюжку поставок у Північній Америці, і ви можете лише уявити собі промислових клієнтів, клієнтів аерокосмічної та оборонної галузей, - заявила вона. - Ми налаштовані на те, щоб дійсно отримати унікальну перевагу, використовуючи потенціал Intel».



Ця угода є продовженням попередніх кроків Intel з продажу свого підрозділу з виробництва чипів пам’яті компанії SK Hynix та виведення на біржу частини свого підрозділу з виробництва рішень для безпілотних автомобілів Mobileye. Обидва зусилля були спрямовані на оптимізацію бізнесу компанії та залучення капіталу для реалізації стратегії головного виконавчого директора Пета Гелсінгера (Pat Gelsinger), спрямованої на розворот компанії шляхом відродження її виробничого підрозділу, який почав відставати від конкурентів, таких як TSMC.



«Це виглядає як запізнілий, розумний і ефективний крок, який потенційно створить більшу цінність для інвесторів і дозволить Intel зосередитися на ключових компетенціях, одночасно залучаючи кошти для своєї спроби повороту», - прокоментував подію для Reuters Майкл Ешлі Шульман (Michael Ashley Schulman), головний інвестиційний директор Running Point Capital Advisors.

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