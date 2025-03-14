Intel в Арізоні почала виробляти пластини 18A раніше запланованого сроку

14 марта 2025 г., 18:15

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Investing.com повідомляє, що новий завод з виробництва напівпровідників Intel в Арізоні почав виробляти пластини по техпроцесу 18A раніше запланованого на середину 2025 року запуску.

Панкай Марріа (Pankaj Marria), менеджер Intel, поділився новиною про цей прогрес на LinkedIn. Він заявив: «Захоплююча віха для Intel 18A! Пишаюся тим, що я є частиною команди Eagle Team, яка лідирує у втіленні технології Intel 18A в життя! Наша команда була в авангарді запуску перших партій прямо тут, в Арізоні, що стало ключовим кроком у просуванні передового напівпровідникового виробництва».

Марріа також підкреслив відданість та інноваційність команди, пояснюючи ранній успіх їхніми колективними зусиллями. Він також наголосив, що це лише початок шляху Intel з найменшим у світі вузлом, який розробляється та виготовляється в Америці.

Досягнутий прогрес, згідно з ijiwei та Commercial Times, означає, що масове виробництво 18A Intel, ймовірно, буде здійснено вже у середині цього року.

Спочатку Intel планувала розпочати випуск чипів з використанням 18А на початку 2025 року, а масове виробництво - у другій половині року.

Судячи з всього поточний прогрес означає, що PDK (набір для проектування техпроцесів) Intel для 18А-вузлів досяг версії 1.0, і клієнти вже тестують кастомні мікросхеми.

Згідно з повідомленням Reuters на початку березня, такі чип-гіганти, як NVIDIA та Broadcom, почали проводити виробничі випробування з 18A Intel. У звіті також зазначалося, що й AMD оцінює технологічний процес Intel p нормами 1,8 нм.

Окрім залучення ключових зовнішніх клієнтів, успіх Panther Lake, першого великого власного продукту Intel з технологією 18A, також має вирішальне значення, оскільки компанія планує використовувати власні передові виробничі потужності, такі як Fab 52 і Fab 62 в Арізоні.

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