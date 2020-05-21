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Intel стала обладателем сетевых контроллеров TM Killer

21 мая 2020 г., 17:47
Intel стала обладателем сетевых контроллеров TM Killer

Компания Intel сообщила о покупке Rivet Networks, которая специализируется на выпуске сетевых контроллеров под маркой Killer. Условия сделки не сообщаются.

Напомним, Rivet Networks со штаб-квартирой в Остине (шт. Техас) была основана в 2014 году Майклом Кубаджем (Michael Cubbage) и Уйном Данлапом (Wayne Dunlap), бывшими руководителями Bigfoot Networks, которая была куплена в 2011 г. компанией Qualcomm.

Технология Rivet позволяет обнаруживать игровой трафик и назначать ему больший приоритет, что снижает задержки в играх. По утверждению компании, благодаря использованию фирменных контролеров удается достигать сокращения задержек почти втрое. Технология GameFast уменьшает нагрузку на центральный процессор и оперативную память, при выполнении сетевых задач.

Месяц назад Rivet Networks представила адаптеры Killer Ethernet серии E3100, которые могут устанавливаться в ноутбуки и десктопы. Они базируются на чипсете Intel i225 и поддерживают скорость 2,5 Гбит/с.

Rivet войдет в группу Wireless Solutions Group подразделения Client Computing Group компании Intel.


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