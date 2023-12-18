Intel продемонструвала AI-прискорювач Gaudi 3

18 декабря 2023 г., 12:45

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На заході "AI Everywhere" генеральний директор компанії Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) надав оновлену інформацію про прискорювач Intel Gaudi 3, який націлено на сегмент рішень для АІ.



Гелсінгер вперше продемонстрував AI-прискорювач наступного покоління для глибокого навчання та великомасштабних генеративних моделей AI.



Intel вимушена стрімко обновляти свою лінійку рішень Gaudi, щоб наздогнати Nvidia, яка зараз лідирує на ринку спеціалізованих рішень для АІ.



Зі зростанням попиту на рішення для генеративного AI Intel планує захопити більшу частину ринку прискорювачів. Але лише у 2024 році, коли планується випуск третього покоління Gaudi.



У листопаді компанія повідомляла, що Gaudi 3 буде виготовлятися за техпроцесом 5 нм. Тоді як його попередник був реалізований як єдиний шматок кремнію, Gaudi 3 складається з двох окремих мікросхем.



Однією з головних переваг поточного покоління Gaudi 2 є наявність вбудованих портів Ethernet. Це зменшує потребу в зовнішньому мережевому обладнанні, що знижує витрати. Як повідомляється, Gaudi 3 матиме вдвічі більшу мережеву потужність, ніж його попередник, а також в 1,5 рази більше вбудованої пам'яті для зберігання даних АІ-моделей.



Очікується, що завдяки модернізації дизайну Intel, Gaudi 3 забезпечить в чотири рази більшу продуктивність, ніж його попередник, при обробці даних у форматі bfloat16.



Нагадаємо, що серія Gaudi базується на розробках, які Intel отримала в результаті придбання стартапу Habana Labs за 2 мільярди доларів у 2019 році.

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