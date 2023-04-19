Intel припиняє випуск чипів для майнінгу криптовалюти

19 апреля 2023 г., 9:25

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Як пише Reuters, компанія Intel заявила у вівторок, що припиняє виробництво своєї серії чіпів для майнінгу біткоїнів, всього через рік після їх випуску.

Падіння на ринку криптовалют завдало шкоди деяким компаніям-виробникам чіпів, включаючи Nvidia, чиї високорівневі графічні чипи стали популярними для майнінгу криптовалют.

Intel планує припинити прийом замовлень на серію під назвою Blockscale до 20 жовтня цього року і закінчити поставки до 20 квітня наступного року, згідно з документом на сайті компанії.

"Оскільки ми надаємо пріоритет нашим інвестиціям в IDM 2.0, ми припинили випуск ASIC Intel Blockscale 1000 Series, хоча продовжуємо підтримувати наших клієнтів по цьому напрямку», - заявив представник компанії.

Нагадаємо, що IDM 2.0 - це стратегія Intel, яка передбачає розвиток виробництва мікросхем для зовнішніх замовників, в той час, як компанія продовжує нарощувати удосконалювати випуск напівпровідників.

Intel заявила, що продовжить "відстежувати ринкові можливості" у криптовалютному просторі.

Слід нагадати, що першими клієнтами Intel у напрямку чипів для майнінгу криптовалюти стали Argo Blockchain, Block Inc, Hive Blockchain Technologies та GRIID Infrastructure.

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