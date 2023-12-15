Intel представила чипи Core Ultra з прицілом на АІ, які виробляються за техпроцесом Intel 4

15 декабря 2023 г., 9:35

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Intel на спеціальному заході «AI Everywhere» анонсувала нове сімейство мобільних процесорів Intel Core Ultra, які є першими процесорами, виготовленими за найсучаснішим виробничим технологічним процесом компанії Intel 4.

Цього року виробник мікросхем розповідав про своє бачення АІ, прагнучи скористатися ажіотажем навколо ChatGPT та інших генеративних моделей, які, на думку багатьох, мають величезний потенціал для зміни способу життя і роботи людей. Intel вважає, що може зіграти ключову роль у тому, щоб АІ став мейнстрімом, і прагне надати розробникам можливість впроваджувати цю технологію в усі сфери нашого життя.

Як заявляє виробник, новий процесор Intel Core Ultra - це чіп, який дозволить запускати АІ локально на персональних комп’ютерах і в периферійних локаціях. Вважається, що він являє собою найбільшу архітектурну зміну компанії за останні 40 років, завдяки покращенню обчислювальних можливостей процесора, графіки, потужності та часу автономної роботи, а також абсолютно новим функціям штучного інтелекту.

Це перший клієнтський прискорювач АІ від Intel, який являє собою нейронний процесор (NPU), що забезпечує в 2,5 рази кращу енергоефективність для робочих навантажень штучного інтелекту, ніж чіпи попередніх поколінь.

Intel заявила, що чіпи Intel Core Ultra підтримуватимуть «кілька сотень додатків зі штучним інтелектом», які можна буде запускати локально на комп’ютерах. Для цього компанія уклала партнерство з більш ніж 100 компаніями-розробниками програмного забезпечення для співпраці над низкою «творчих, продуктивних і цікавих додатків», які змінять досвід роботи на ПК. Наприклад, творці контенту отримають вигоду від 40% кращої продуктивності при використанні програмного забезпечення Adobe Premiere Pro від у порівнянні з іншими типами кремнію.

Загалом, Intel Core Ultra забезпечить високу продуктивність штучного інтелекту на більш ніж 230 різних ноутбуках і настільних комп’ютерах до наступного року, заявили в компанії. Це, як вважається, може вдихнути новий поштовх у ринок ПК, який перебуває в стані занепаду з моменту спаду пандемії COVID-19. За прогнозом Intel «системи зі штучним інтелектом» становитимуть 80% усіх продажів ПК до 2028 року.

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