Перенесення Intel замовлення у TSMC уповільнить її розширення виробництва 3 нм

5 августа 2022 г., 9:35

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Згідно з дослідженням TrendForce, Intel планує передати TSMC для виробництва модуль tGPU в чипі Meteor Lake. Масове виробництво цього продукту спочатку було заплановано на 2 півріччя 2022 р., але пізніше було перенесено на 1 півріччя наступного року через проблеми з розробкою дизайну продукту та перевіркою процесу. Нещодавно графік масового виробництва продукту з певних причин знову перенесли на кінець 2023 року, майже повністю скасувавши замовлення 3-нм виробничих потужностей, які спочатку було заброньовані на 2023 рік. І лише невелика кількість пластин залишилася для інженерної перевірки.



TrendForce вказує, що цей інцидент сильно вплинув на план TSMC щодо розширення виробництва, в результаті чого Apple стала однією компанією серед першої хвилі клієнтів на 3 нм процес з 2 півріччя 22 року до початку 2023 року з продуктами, включаючи чіпи серії M і A17 Bionic. Зважаючи на це, TSMC вирішила уповільнити процес розширення виробництва, щоб гарантувати, що виробничі потужності не будуть простоювати надмірно, що призведе до величезного тиску амортизації витрат. На додаток до офіційного повідомлення постачальників обладнання про намір компанії скоригувати замовлення на обладнання на 2023 рік через високу вартість систем для 3-нм виробництва. TrendForce очікує, що цей крок також вплине на деякі частини планування капітальних витрат TSMC на 2023 рік. У результаті масштаб капітальних витрат TSMC на наступний рік може бути нижчим, ніж у поточному.



Варто зазначити, що хоча Intel значно скоригувала свій план аутсорсингу на 2023 рік, через що TSMC відклала свої плани розширення, дивлячись на інших клієнтів, включаючи AMD, MediaTek і Qualcomm, усі ці компанії послідовно планують масово виробляти 3-нм продукти у 2024 році. Водночас очікується, що новий iPhone від Apple 2024 року буде повністю використовувати 3-нм процесори. Запровадження вищезазначених клієнтів придасть імпульс використанню потужностей 3-нанометрової технології TSMC і вплине на показники доходів у 2024 році.



TrendForce вважає, що хоча TSMC вирішила скоротити свої капітальні витрати у наступному році через затримку продуктів Intel, річний дохід компанії все одно зростатиме у порівнянні з 2022 роком, але меншими темпами. Зменшення капітальних витрат також може зменшити величезний тиск TSMC на амортизацію витрат і знизити ступінь зменшення валового прибутку на ранній стадії масового виробництва 3-нм.



З нетерпінням чекаючи на 2024 рік, з новими продуктами від таких клієнтів, як AMD, MediaTek і Qualcomm, очікується, що виробництво 3 нм буде відповідати плану, що сприятиме значному зростанню масштабів доходу TSMC. Однак стан розробки власного процесу Intel 4 і супутня ситуація з аутсорсингом все ще є важливими потенційними драйверами зростання для TSMC. Якщо Intel 4 не вдасться запустити у масове виробництво, як було заплановано, Intel може передати на виробництво TSMC інші блоки, що значно сприятиме зростанню тайванської компанії у 2024 році. Однак, якщо процес Intel розвиватиметься гладко, залишається ймовірність того, що компанія сама вирішить виробляти відповідні продукти та скасує замовлення виробництва TSMC.

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