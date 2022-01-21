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Intel объявила о строительстве двух новых заводов в Огайо с инвестициями в 20 млрд долл.

21 января 2022 г., 16:35
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Intel объявила о строительстве двух новых заводов в Огайо с инвестициями в 20 млрд долл.

Компания Intel сегодня объявила о строительстве двух новых заводов в Огайо. Отмечается, что первоначальные инвестиции в это полупроводниковое производство, в рамках стратегии IDM 2.0, составят более 20 млрд долл.

Дополнительно Intel пообещала вложить дополнительно 100 млн долл. в рамках развития партнерства с локальными образовательными учреждениями.

«Эти заводы создадут новый эпицентр передового производства микросхем в США, который укрепит внутренний конвейер Intel от лаборатории до производства», — говорится в заявлении Пэта Гелсингера, главы компании Intel.

Чтобы резко увеличить производство чипов в Соединенных Штатах, администрация Байдена прилагает большие усилия, чтобы убедить Конгресс одобрить финансирование в размере 52 млрд долл.

Стоит напомнить, что Intel уступила Samsung Electronics в качестве ведущего поставщика полупроводников в 2021 году и опустилась на второе место с ростом лишь 0,5% в прошлом году, обеспечив самые низкие темпы роста среди 25 ведущих поставщиков, согласно данным Gartner.

В рамках плана реорганизации, направленного на то, чтобы вернуть себе позиции в сегменте производства полупроводников в сентябре Intel заложила фундамент под строительство двух заводов в Аризоне. Заводы стоимостью 20 млрд долл. увеличат общее количество заводов Intel в кампусе в пригороде Феникса Чандлер до шести.

Суммарные инвестиции в штате Огайо, который может стать комплексом из восьми заводов, составят десятки миллиардов долларов и создадут 3000 постоянных рабочих мест и 7000 рабочих мест в период строительства. Участок под производственные мощности в округе Ликинг, недалеко от Колумбуса, имеет площадь 1000 акров.

Ожидается, что новые инвестиции Intel привлекут в регион партнеров и поставщиков полупроводникового оборудования и материалов. По словам Intel, ряд компаний уже роявили интерес - Air Products, Applied Materials, LAM Research и Ultra Clean Technology.

Строительство первых двух заводов начнется в конце нынешнего года, а в фазу выпуска продукции они выйдут в 2025 г.

Intel объявила о строительстве двух новых заводов в Огайо с инвестициями в 20 млрд долл.

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