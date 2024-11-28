Intel нарешті отримала субсидії на 7,86 млрд дол, але з ними й обмеження

28 ноября 2024 г., 17:57

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Корпорація Intel офіційно повідомила, що підписала угоду на отримання 7,86 мільярда доларів у вигляді державних субсидій США.

Але як зазначає Reuters, цей крок обмежує можливість компанії продавати частки в своєму підрозділі з виробництва чипів, якщо він стане незалежною організацією.

Міністерство торгівлі США оголосило про субсидію Intel у вівторок, що є частиною 39 мільярдів доларів для сектора, включаючи TSMC та інших, намагаючись пожвавити виробництво мікросхем у країні.

У вересні генеральний директор Intel Пат Гелсінгер (Pat Gelsinger) заявив, що компанія планує виділити свої операції з виробництва чіпів у дочірню компанію і відкрита для залучення зовнішніх інвесторів у підрозділ Intel Foundry.

У середу Intel заявила, що для отримання субсидій вона повинна володіти щонайменше 50,1% акцій Intel Foundry, якщо цей підрозділ буде відокремлено в нову приватну юридичну особу. Якщо Intel Foundry стане публічною компанією, а сама Intel не буде найбільшим акціонером, компанія зможе продати лише 35% Intel Foundry будь-якому акціонеру, перш ніж зіткнеться з положеннями про зміну контролю.

Представник Міністерства торгівлі заявив, що уряд обговорює положення про зміну контролю з усіма прямими одержувачами грантів.

Згідно з поданою заявою, Intel повинна буде дотримуватися обмежень, щоб продовжити проекти компанії вартістю 90 мільярдів доларів в Арізоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні, а також продовжити виробництво найсучасніших чипів у Сполучених Штатах. Будь-які зміни в контролі можуть вимагати від Intel отримання дозволу від Міністерства торгівлі США, йдеться в заяві.

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