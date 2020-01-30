 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1200)

19.01 - 26.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Intel может задержаться с поставками продуктов 2-Gen 3D XPoint до 2021 г.

30 января 2020 г., 15:35
+11
голос

Intel может задержаться с поставками продуктов 2-Gen 3D XPoint до 2021 г.

В комментариях Intel к её годовому отчёту, по мнению сторонних наблюдателей, таких как Tom’s Hardware, содержатся указания на возможную задержку  выхода продуктов на базе второго поколения технологии 3D XPoint – Alder Stream и Barlow Pass.

Компания также отметила, что наращивание производства 14 нм заготовок на 25% в 2019 г. не привело к соразмерному увеличению выпуска процессоров из-за того, что часть мощностей оттянули на себя модемы и чипсеты.

В сентябре прошлого года Intel анонсировала собственное (отдельное от Micron) второе поколение 3D XPoint, обладавшее удвоенной по сравнению с первым поколением плотностью памяти и лучшей производительностью. По представленной тогда дорожной карте компания планировала выпустить Alder Stream Optane DC SSD и Barlow Pass Optane DC DIMM вместе с входящими в платформу Whitley чипами Cooper Lake в первой половине 2020 года и Ice Lake в конце года.

Однако новая информация заставляет усомниться в том, что эти продукты вообще появятся в 2020 году. В отношении Alder Stream компания может ограничиться только поставками инженерных образцов, тогда как Barlow Pass достигнет стадии PRQ, а о поставках данной Persistent Memory в текущем году комментарии Intel умалчивают.

Анонсируя образцы 2-го поколения Optane SSD для датацентров Intel фактически говорит о том, что широкие поставки Alder Stream не начнутся до 2021 г. Для сравнения – оценочные образцы серверных процессоров Ice Lake-SP недавно уже поступили к потенциальным заказчикам, полномасштабный выпуск этих продуктов начнётся в первой половине текущего года, а коммерческие поставки ожидаются ближе к его завершению.

В отчёте приведены и некоторые связываемые с Alder Stream ожидания, как то трёхкратный рост пропускной способности и четырехкратное уменьшение задержки.

Barlow Pass, второе поколение недорогой, энергонезависимой памяти в формате DIMM – Optane Persistent Memory, в 2020 г. получит квалификацию Product Release Qualification (PRC), предшествующую поставкам оценочных образцов. По аналогии с Alder Stream, отсутствие официальных данных о сроках выхода продукции здесь, видимо, нужно воспринимать, как нежелание Intel публично признавать их перенос на 2021 год.

Помимо этого, Intel подтвердила, что будет покупать чипы 3D XPoint у Micron, буквально заявив: «Следующее поколение технологии Intel Optane и SSD-накопители разрабатываются в Нью-Мексико после продажи нашей неконтролирующей доли в IMFT компании Micron 31 октября 2019 г.. В соответствии с заключённым соглашением о поставках, мы продолжим закупку продукции, произведенной Micron на предприятии IMFT». Иными словами, она предпочла зависимость от Micron, в качестве производственного партнёра, перспективе вложения миллиардов долларов в строительство собственной фабрики XPoint.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  