Intel має намір скоротити витрати на 3 млрд долл. наступного року

8 декабря 2022 г., 13:25

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Як повідомляє Bloomberg, керівництво Intel повідомило про плани урізати корпоративні трати на 3 млрд дол. у наступному фінансовому році через теперешню глобально ситуацію. В цілому за три наступних роки компанія планує зекономити до 10 млрд дол.



Раніше цього року компанія оголосила про зупинку найму, а тепер перейшла безпосередньо до скорочень. Судячи з усього, в основному планується заощаджувати на персоналі.



Але ж Енн Келлехер (Ann Kelleher), віцепрезидент Intel та генеральний менеджер напрямку розробки технологій, заявила, що скорочення персоналу не зачепить виробництво компанії.



Корпорація Intel досягає всіх цілей, які вона поставила на шляху до відновлення лідерства у виробництві напівпровідників, за словами керівника, відповідального за ці зусилля.



«Ми повністю на правильному шляху", - заявила на пресбрифінгу в Сан-Франциско Енн Келлехер. - Ми робимо щоквартальні проміжні результати, і відповідно до цих результатів ми випереджаємо або йдемо в ногу з часом».



Команда Келлехер намагається компенсувати затримку виробника мікросхем в постачанні продукції, деяка з якої виходить на п'ять років пізніше, ніж було обіцяно спочатку.



Енн Келлехер сказала, що Intel застосовує набагато більш прагматичний підхід, ніж у минулому, розробляючи плани на випадок непередбачених обставин, щоб переконатися, що більше не буде великих затримок.



Intel намагається поліпшити свої виробничі можливості, оскільки бореться зі зниженням доходів і різким падінням попиту на персональні комп'ютери, які генерують більше половини її продажів.



Наразі Intel масово виробляє 7 нм мікросхеми. Вона готова почати виробництво 4 нм напівпровідників і буде готова перейти на 3 нм в другій половині 2023 року, наголосила Келлехер.

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