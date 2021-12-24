Intel и правительство Италии в активной фазе переговоров о строительстве в стране завода по выпуску чипов

24 декабря 2021 г., 10:35

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, компания Intel и правительство Италии активизировали переговоры о строительстве предприятия по упаковке и монтирования чипов.



Ожидается, что инвестиции в строительство сверхсовременного предприятия составят около 8 млрд евро. из тех 80 млрд евро, которые американская компания планирует потратить в течение следующего десятилетия в Европе на расширение производственных мощностей.



В рамках этого плана инвестиций Intel список возглавляет Германия, крупнейшая экономика Европейского Союза. Хотя, как сообщалось ранее, Франция также все еще может претендовать на размещение полупроводниковой фабрики.



Intel заявила, что «ведет конструктивные инвестиционные переговоры с руководителями правительств многих стран ЕС», но отказалась комментировать детали и в частности сообщать, ведутся ли переговоры с итальянскими официальными лицами. «Нас обнадеживают многочисленные возможности поддержать цифровую повестку дня ЕС и планы развития полупроводников на период до 2030 года. Хотя переговоры продолжаются и конфиденциальны, мы планируем сделать объявление уже в ближайшее время», - говорится в заявлении компании.



Производители микросхем изо всех сил пытаются увеличить объемы производства после взрывного спроса на бытовую электронику, смартфоны и компьютеры, в результате тенденции перехода на работу из дома во время пандемии COVID-19.



Между тем страны ЕС, где сотни тысяч рабочих мест по-прежнему зависят от таких отраслей, как автомобилестроение, стремятся снизить свою зависимость от полупроводников из Китая и США после недавних проблем с логистикой и поставками.



Источники Reuters сообщили, что Intel и итальянское правительство, которое возглавляет премьер-министр Марио Драги обсуждают общие инвестиции в размере 9 млрд долл. на протяжении 10 лет с момента начала строительства. Отмечается, что переговоры идут непросто, и Рим хочет, чтобы Intel разъяснила свои планы в отношении Италии, прежде чем будет сформулирован пакет специальных условий в рамках этого проекта.

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