Intel і Google Cloud випускають новий чіп для підвищення продуктивності центрів обробки даних

12 октября 2022 г., 12:35

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Intel та Google Cloud у вівторок офіційно анонсували спільно розроблений чіп, який може зробити центри обробки даних більш безпечними та ефективними.



Чіп E2000 під кодовою назвою Mount Evans бере на себе повне відділення інфраструктури від гостьових завдань. Він також забезпечує кращу безпеку між різними клієнтами, які можуть спільно використовувати процесори в хмарі, пояснив віцепрезидент Google з інжинірингу Амін Вахдат (Amin Vahdat).



Компанії запускають все більш складні алгоритми, використовуючи все більші масиви даних, в той час, як підвищення продуктивності таких чіпів, як процесори, сповільнюється. Тому хмарні компанії шукають способи зробити сам центр обробки даних більш продуктивним.



Попри те, що новий чіп був розроблений спільно з Google, Нік МакКеоун (Nick McKeown), який очолює групу Intel по роботі з мережею і периферією, заявив, що Intel може продавати E2000 іншим клієнтам.



"Ми вважаємо себе відкритою хмарою, і тією мірою, в якій інші користуються наявними тут можливостями, ми в захваті", - сказав Вахдат.



Google Cloud починає пропонувати E2000 в новому продукті під назвою C3 VM, який буде працювати на базі процесорів Intel Xeon четвертого покоління, сказав Вахдат.



Стверджується, що завдяки унікальному архітектурному підходу, екземпляри машин C3 забезпечують значний приріст продуктивності до 20% у порівнянні з екземплярами C2 попереднього покоління, що дозволяє виконувати високопродуктивні обчислення та інтенсивні робочі навантаження з великими обсягами даних. Машини Google Cloud C3 також прокладають шлях до майбутнього, в якому інфраструктурні процесори (IPU) будуть інтегровані в центри обробки даних, прискорюючи хмарні інфраструктури та максимізуючи продуктивність.

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