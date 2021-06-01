Intel дополнила линейку Core 11-го поколения чипами для тонких и легких ноутбуков

1 июня 2021 г., 17:56

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В рамках выставки Computex 2021, которая проходит в виртуальном формате, Стив Лонг, корпоративный вице-президент группы продаж, маркетинга и коммуникаций Intel, представил два новых дополнения к линейке процессоров Intel Core 11-го поколения.



Как отмечается, анонсированные процессоры позволяют сохранять лидерство Intel в сегменте процессоров для тонких и легких ноутбуков на базе Windows.



Intel также представила свой первый 5G-продукт форм-фактора M.2 для следующего поколения ПК, Intel 5G Solution 5000, как результат ранее объявленного сотрудничества с MediaTek и Fibocom.



«Мы взяли лучшие в мире процессоры для тонких и легких ноутбуков на базе Windows и сделали их еще лучше, добавив к линейке две новых модели Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe. Кроме того, мы знаем, что реальная производительность и возможность подключения имеют жизненно важное значение для наших партнеров и людей, которые ежедневно полагаются на ПК, поэтому мы продолжаем этот импульс с расширением возможностей платформ и выбором на рынке с запуском нашего первого продукта 5G для ПК: Intel 5G Solution 5000», заявил Стив Лонг, корпоративный вице-президент группы продаж, маркетинга и коммуникаций Intel.



Широко распространенные требования к работе и учебе дома, вызванные пандемией, доказали, что мобильность, производительность и возможность подключения имеют важное значение для современных ПК. По мере того, как мир вступает в следующие этапы гибридных моделей работы, обучения и игры, достижения в области мобильных вычислений поддерживают эволюцию того, как и где люди используют свои устройства.



Подчеркивается, что теперь ноутбуки на базе процессоров Intel Core 11-го поколения обеспечивают до 5 ГГц в «тонкомх и легком дизайне». Кроме того, по заявлению производителя, эти чипы дают прирост в производительности до 25% по сравнению с конкурентами.



Также сообщается, что оптимизированные приложения на новых чипах дают прирост почти до восьми раз и до двух раз прирост в ПО для редактирования видео при сравнении с конкурирующими платформами.



К праздничному сезону ожидается более 60 моделей ноутбуков на базе Intel Core i7-1195G7 и Intel Core i5-1155G7, а уже этим летом появятся ноутбуки от Acer, ASUS, Lenovo и MSI.

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