Intel додає двох нових директорів у правління

5 декабря 2024 г., 18:10

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Сьогодні Intel оголосила про призначення двох нових директорів у правління зі значним досвідом у виробництві напівпровідників, оскільки компанія активізує процес пошуку кандидатури на заміну звільненому генеральному директору Пету Гелсінгеру (Pat Gelsinger).

Компанія повідомила, що лишній генеральний директор ASML Ерік Моріс (Eric Meurice) та тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Microchip Technology Стів Сангі (Steve Sanghi) приєднаються до ради директорів Intel. Аналітики вважають, Їх призначення означають, що в правлінні Intel знову з'явилися директори з досвідом роботи в напівпровідниковій галузі, заповнивши вакуум, що утворився після відходу з посади голови Cadence Design Systems Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan) в серпні цього року.

Як пише CNBC, за словами людей, знайомих з цим питанням, Intel шукала нових директорів ще до звільнення Гелсінгера. Правління компанії проводило співбесіди з керівниками напівпровідникової галузі протягом декількох тижнів.

Моріс керував ASML, яка виробляє одні з найсучасніших систем для виготовлення мікросхем, протягом восьми років. За час його перебування на посаді ціна акцій ASML зросла в п'ять разів.

У листопаді Стів Сангі повернувся в Microchip в якості тимчасового генерального директора, після того, як обіймав цю посаду з 1991 по 2016 рік. Раніше він обіймав керівну посаду в Intel.

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