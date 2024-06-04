Intel анонсувала вихід Xeon 6 - енергоефективних чипів для високопродуктивних обчислень

4 июня 2024 г., 12:34

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На виставці Computex 2023 компанія Intel презентувала низку нових продуктів, серед іншого нові процесори Xeon, які підвищують продуктивність і енергоефективність для робочих навантажень високої щільності та масштабування.

Відзначається, що платформа Xeon 6 та сімейство процесорів Xeon 6 спеціально створені для вирішення цих завдань за допомогою процесорів з ядрами E (Efficient-core) та P (Performance-core), які відповідають широкому спектру сценаріїв використання, від штучного інтелекту та інших високопродуктивних обчислень до масштабованих хмарних додатків. Як E-, так і P-ядра побудовані на сумісній архітектурі зі спільним стеком програмного забезпечення та відкритою екосистемою постачальників апаратного та програмного забезпечення.

Першим з процесорів Xeon 6 дебютував Intel Xeon 6 E-core (під кодовою назвою Sierra Forest), який доступний для замовлення вже сьогодні. Ядра Xeon 6 P (під кодовою назвою Granite Rapids), як очікується, з'являться в наступному кварталі.

Завдяки високій щільності ядер та винятковій продуктивності на ват, ядра Intel Xeon 6 E-core забезпечують ефективні обчислення при значно менших витратах енергії.

Крім того, ядро Xeon 6 E-core має величезні переваги в щільності, що дозволяє консолідацію на рівні стійки 3 до 1, підкреслюють у компанії. Це забезпечую приріст продуктивності на рівні стійки до 4,2 рази і приріст продуктивності на ват до 2,6 рази в порівнянні з процесорами Intel Xeon 2-го покоління для робочих навантажень з перекодування мультимедійних даних.

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