Intel анонсувала нові чіпи для роботи зі штучним інтелектом

11 мая 2022 г., 11:25

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Intel розширила свій асортимент продуктів за допомогою кількох нових чіпів, включаючи процесор штучного інтелекту, який, як вона обіцяє, забезпечить вдвічі більшу продуктивність, ніж флагманська відеокарта Nvidia A100.



Керівники Intel детально розповіли про чіпи на заході Intel Vision компанії.



У 2019 році Intel уклала угоду на 2 мільярди доларів на придбання Habana Labs, стартапу, зосередженого на розробці чіпів штучного інтелекту для центрів обробки даних. На момент придбання стартап мав у портфелі дві мікросхеми: один чип, оптимізований для навчання моделей ШІ, а інший фокусувався на використання навченої нейронної мережі для прогнозування.



Gaudi 2 - це найновіший процесор дочірньої компанії Intel для навчання моделей ШІ. У той час як кремній попереднього покоління Habana Labs був виготовлений за 16-нанометровим виробничим процесом, Gaudi 2 використовує більш просунутий семинанометровий процес. Оновлення дозволяє чіпу забезпечити значно більшу продуктивність, ніж попередник.



Intel стверджує, що Gaudi 2 пропонує до втричі більшу пропускну здатність, ніж чіп першого покоління AI Habana Labs. У внутрішньому контрольному тесті чіп забезпечив вдвічі більшу пропускну здатність, ніж флагманський графічний процесор Nvidia A100 для центрів обробки даних. Порівняльний тест виміряв, наскільки швидко Gaudi 2 та A100 можуть обробляти задачі тренування двох популярних моделей машинного навчання.



Чіп містить 24 тензорних ядра та схеми, що оптимізовані спеціально для навчання великомасштабних моделей глибокого навчання. У процесорі попереднього покоління Habana Labs було лише вісім тензорних ядер. Крім того, обсяг пам’яті SRAM та HBM2E, що включени в кожен чіп Gaudi 2, виріс у двоє та втричі відповідно.



Однією з ключових особливостей серії чіпів Gaudi є те, що певні мережеві компоненти інтегровані безпосередньо в процесори. Це зменшує кількість додаткового мережевого обладнання, яке оператори центрів обробки даних повинні купувати, що знижує витрати. Gaudi 2 поставляється з 24 100-гігабітними портами Ethernet, тобто на 14 більше, ніж у його попередника.



Gaudi 2 сьогодні дебютував разом із Greco, мікросхемою другого покоління Habana Labs для оптимізування роботи з моделями ШІ після їх навчання.



Як і Gaudi 2, Greco було переведено з 16-нанометрового технологічного процесу до семинанометрового. Він має вбудований механізм кодування медіа, що оптимізований для виконання обчислень для медіафайлів, які зберігаються у форматах HEVC, H.264, JPEG та P-JPEG.



Теплова проектна потужність Greco становить 75 Вт. Це менше половини від тих 200 Вт, що були у його попередника.

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