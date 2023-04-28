Integrity Vision отримала статус Platinum Partner Certified of Camunda 

Компанія Integrity Vision, яка є партнером з розробки програмного забезпечення по оркестрації та автоматизації бізнес-процесів Camunda, отримала найвищий партнерський статус – Platinum Partner Certified.

Цей статус дозволяє вендору гарантувати замовникам, що залучені до впровадження платформи й автоматизації бізнес-процесів спеціалісти Integrity Vision, виконують свою роботу з найвищою якістю, враховуючи методологію ВРМ і передові світові практики.

Задля отримання цього статусу, компанія виконала мінімальні вимоги від вендора, а саме: навчила 12 співробітників і сертифікувала понад 8 розробників за рік. Спеціалісти Integrity Vision склали профільні іспити та використовують найкращі практики, розробляючи рішення для замовників.

Новий партнерський статус підтверджує, що відтепер компанія має найвищий рівень знань, визнаний виробником. Це надає гарантії для замовників і говорить про те, що всі роботи з оркестрації та автоматизації бізнес-процесів, виконані командою Integrity Vision, будуть зроблені якісно та ефективно. Також, сертифікація підтверджує, що працівники, які будуть працювати над розробкою та впровадженням, мають необхідний рівень знань для участі у міжнародних проєктних тендерах.