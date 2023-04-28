Integrity Vision отримала статус Platinum Partner Certified of Camunda 

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Компанія Integrity Vision, яка є партнером з розробки програмного забезпечення по оркестрації та автоматизації бізнес-процесів Camunda, отримала найвищий партнерський статус – Platinum Partner Certified.
Цей статус дозволяє вендору гарантувати замовникам, що залучені до впровадження платформи й автоматизації бізнес-процесів спеціалісти Integrity Vision, виконують свою роботу з найвищою якістю, враховуючи методологію ВРМ і передові світові практики.
Задля отримання цього статусу, компанія виконала мінімальні вимоги від вендора, а саме: навчила 12 співробітників і сертифікувала понад 8 розробників за рік. Спеціалісти Integrity Vision склали профільні іспити та використовують найкращі практики, розробляючи рішення для замовників.
Новий партнерський статус підтверджує, що відтепер компанія має найвищий рівень знань, визнаний виробником. Це надає гарантії для замовників і говорить про те, що всі роботи з оркестрації та автоматизації бізнес-процесів, виконані командою Integrity Vision, будуть зроблені якісно та ефективно. Також, сертифікація підтверджує, що працівники, які будуть працювати над розробкою та впровадженням, мають необхідний рівень знань для участі у міжнародних проєктних тендерах.
“Наша компанія постійно зміцнює взаємодію з компанією Camunda! Отримання найвищого партнерського статусу Platinum Partner Certified, надає нам більше можливостей для впливу на розвиток продукту загалом. Наприклад, тепер фічі, запропоновані нашою командою для вдосконалення функціонала Сamunda, будуть розглянуті вендором, у разі їх ефективності можуть бути запропоновані іншим замовникам, як додаткові опції продукту. Це дозволяє нашій команді сприяти покращенню продукту Сamunda, надаючи свої рекомендації. Таким чином, ми маємо можливість покращувати продукт разом із вендором, що робить нашу співпрацю ще цікавішою та ефективнішою”, – прокоментував, заступник генерального директора Integrity Vision, відповідальний за розвиток партнерства з Camunda, Олексій Наконечний.
Разом із новим статусом Integrity Vision розширила і рівень своєї територіальної впливовості, стала партнером регіонального рівня. Тепер компанія має можливість просувати свої послуги та продукти, розроблені на базі програмного забезпечення Camunda, не тільки на території України, а й на весь регіон EMEA – це вся Європа, включаючи Великобританію, Ірландію. Також, має право працювати у будь-якій індустрії.
Більше інформації про рішення Camunda — функціональних можливостях та прикладах використання можна дізнатися у експертів компанії Integrity Vision
+38 (044) 597 10 70[email protected]
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