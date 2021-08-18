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Интегрированное решение McAfee mVision Private Access обеспечит доступ к сети в режиме «нулевого доверия»

18 августа 2021 г., 12:35
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McAfee Enterprise представила mVision Private Access – интегрированное решение для доступа к сети в режиме «нулевого доверия» для защиты данных организаций и обеспечения удаленного доступа к корпоративным приложениям.

Интегрированное решение McAfee mVision Private Access обеспечит доступ к сети в режиме «нулевого доверия»

Решение позволяет организовать безопасное подключение к частным веб-приложениям и обеспечивает безопасность корпоративных данных – как совокупность передовых технологий по защите информации, конечных рабочих станций и защите от зловредного ПО. Позволяя тем самым упростить путь к развертыванию пограничных служб безопасного доступа – Secure Access Service Edge.

При помощи интегрированных в единое решение функций защиты от потери данных (Data Loss Prevention, DLP) и удаленной изоляции браузера (Remote Browser Isolation, RBI) с mVision Private Access организации получают быстрый, универсальный доступ к корпоративным данным из любой точки мира объекта и с любого устройства, с предоставлением полного контроля над действиями пользователя, возможностью полной изоляции нежелательного или злонамеренного доступа к данным и приложениям с учетом контекста защищенности устройства с которого осуществляется доступ.

mVision Private Access сочетает в себе возможности защищенного доступа ZTNA (Zero Trust Network Access), технологии защиты данных и предотвращения угроз Data Loss Prevention (DLP) и Remote Browser Isolation (RBI). Оно также использует передовые инструменты McAfee Endpoint Security для извлечения ценной аналитической информации с пользовательских устройств и подтверждения их безопасности перед предоставлением доступа с «нулевым доверием».

Private Access также интегрируется с решением mVision Unified Cloud Edge (UCE) для обеспечения всеобъемлющей защиты и предоставления полного набора функций для защиты данных и предупреждения угроз от устройства до облака.

С mVision Private Access клиенты могут настроить детализированный доступ с минимальным уровнем доступа к корпоративным приложениям, размещенным в публичных и частных облаках, с любого устройства и места при использовании технологий McAfee Enterprise для защиты данных и предотвращения угроз, чтобы ускорить трансформацию бизнеса и переход на SASE.

Интегрированное решение McAfee mVision Private Access обеспечит доступ к сети в режиме «нулевого доверия»

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