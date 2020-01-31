Intecrator подводит итоги отбора стартапов

31 января 2020 г., 13:49

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На состоявшемся на днях финале Intecrator Final Pitch Day был проведен итог программы поддержки технологических стартапов.

Мы уже сообщали о старте этого проекта. И вот в финал вышло 12 команд, среди которых - проекты из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Напомню, что проект предусматривает комплексную поддержку развития наиболее перспективных решений и включает комплекс услуг, куда входят технические специалисты для разработки программного обеспечения; создание и поддержка юридического лица; поддержка бек-офиса (бухгалтерия, юристы, маркетинг, HR, и пр.); помощь при фандрейзинге от третьих сторон и т.д.



В финале каждой команде предоставлялось по 5 минут для представления проекта, а также одна минута на демонстрацию live demo или прототипа продукта. А оценивало эти презентации жюри, куда наряду с представителями Intecracy Ventures входили менеджеры EY и приглашенные эксперты.

По условиям отбора, для принятия окончательного решения отведено три дня, но уже по горячим следам этого события был определен проект, который больше всего понравился аудитории. Приз зрительских симпатий получила команда Esculabs (проект по компьютерной верификации соответствия применения протокола УЗИ во время клинического определения гепатита на основе технологии компьютерного зрения).



Как отметил Юрий Сивицкий, член правления Intecracy Ventures, Intecrator ищет молодые компании или идеи с командой предприимчивых людей, которые можно реализовать в направлении B2B или B2B2C на целевых рынках Европы и Северной Америки. По его признанию, не менее 30% уже проинвестированных фондом проектов вышли на уровень окупаемости, что является хорошим показателем в данной сфере.

Поэтому будем следить за успехами команд, которые попадут в акселерационную программу, ее старт намечен на 20 января 2020 г.

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