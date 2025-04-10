Інформаційно-комунікаційна система “Імпульс” покликана значно спростити й прискорити адміністративні процеси всередині армії

10 апреля 2025 г., 8:15

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Зменшення паперового навантаження та оптимізація документообігу в середині Збройних Сил України протягом довгого часу залишалась серед ключових проблем українського війська.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про створення унікальної інформаційно-комунікаційної системи “Імпульс”, яка покликана значно спростити й прискорити адміністративні процеси всередині армії та дозволить військовослужбовцям більше часу приділяти своїм безпосереднім службовим обов’язкам.

Рішення розроблено під керівництвом Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України у співпраці з Центром масштабування технологічних рішень Міністерства оборони України.

“Розробка “Імпульсу” — це результат кропіткої праці Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України та команди Центру масштабування технологічних рішень. Ми прагнули створити систему, яка була б не лише функціональною, але й зручною у використанні. Ми врахували всі потреби військовослужбовців, щоб зробити їхню роботу максимально ефективною”, – наголосив керівник проєкту ІКС “Імпульс”.

Зазначається, що “Імпульс” значно зменшує бюрократичний тягар та надає можливість швидкої генерації документів необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини. Смстема дозволяє бачити і контролювати поточний стан справ у структурних підрозділах.

Також наголошується, що впровадження ІКС “Імпульс” надасть військовим частинам наступні переваги:

Скорочення часу на обробку документів: електронний документообіг забезпечить прозорість та значно прискорить процес обробки даних.

Підвищення точності обліку: електронна система мінімізує ризик помилок, пов'язаних з людським фактором.

Покращення комунікації: ІКС “Імпульс” забезпечить швидкий та ефективний обмін інформацією між різними підрозділами.

Звільнення часу для виконання бойових завдань: військовослужбовці зможуть зосередитися на своїх прямих обов'язках, а не на паперовій тяганині.

Актуальність та точність інформації: своєчасне надання інформації командуванню забезпечить прийняття ефективних рішень.

Підкреслюється, що при створенні ІКС “Імпульс” враховано відповідність всім вимогам чинного законодавства та її інтеграцію в загальну систему управління ЗСУ.

“Впровадження “Імпульсу” — це стратегічне рішення, яке дозволить нам не лише оптимізувати роботу визначених служб, а й підвищити ефективність управління у Збройних Силах”, – зазначає тимчасово виконуючий обов’язки начальника ЦМТР полковник Віталій Тимощук.

Архітектура “Імпульсу” передбачає можливість інтеграції її з іншими ІКС оперативного, стратегічного, тактичного рівня та обраними програмними додатками, що дозволяє створити повноцінну електронну систему обміну інформацією.

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