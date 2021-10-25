Infinidat третий год подряд в лидерах Gartner Magic Quadrant для основных систем хранения данных 

25 октября 2021 г., 20:09

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Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что вендор получил статус лидера в «Магическом квадранте Gartner для основных систем хранения данных 2021 года».



Компания Infinidat занимает эту позицию третий год подряд.



По мнению Gartner, «вендоры в квадранте лидеров имеют самые высокие оценки за показатели «Способность реализовывать проекты» и «Полнота видения». Лидер обладает долей рынка, определенным кредитом доверия, а также возможностями в маркетинге и продажах, которые необходимы для внедрения новых технологий. Они являются новаторами и лидерами мнений, имеют четкие планы по разработке и внедрению стратегий хранения данных для существующих и потенциальных заказчиков».



«Мы считаем, что признание Infinidat в магическом квадранте Gartner в качестве лидера индустрии корпоративных систем хранения данных подтверждает нашу конкурентоспособность и силу наших продуктов и решений, — говорит Фил Буллингер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — «Якорями» нашей позиции в квадранте лидеров являются внедрение инноваций и предоставление решений для хранения данных с непревзойденным сочетанием 100% доступности, исключительной производительности и минимально возможной общей стоимости владения в масштабе нескольких петабайт. Для наших заказчиков, среди которых представители крупного бизнеса и поставщики облачных услуг, Infinidat является предпочтительной платформой для хранения данных в частном облаке».



Ранее в этом году Infinidat получил награду Gartner Peer Insights Customers’ Choice в категории «Основные системы хранения данных». Это третий год подряд признания Infinidat обладателем награды Gartner Peer Insights Customers’ Choice на основе независимых обзоров и оценок конечных пользователей.



По состоянию на 14 октября 2021 года за последние 12 месяцев Infinidat получил 153 отзыва со средней общей оценкой 4,8 из 5 от верифицированных заказчиков из сектора основных систем хранения данных. Кроме того, 95% клиентов заявили о своей готовности рекомендовать Infinidat коллегам.



Репутация Infinidat как поставщика современной платформы для хранения данных продолжает расти. Корпоративная система хранения InfiniBox обеспечивает более высокую производительность, чем системы All-Flash, емкость в петабайтном масштабе и гарантированную доступность, созданную для самых требовательных рабочих нагрузок в корпоративных центрах обработки данных. С InfiniBox крупные технологичные компании и поставщики облачных услуг могут превысить уровень обслуживания, радикально снизив стоимость и сложность операций хранения.



Многие клиенты Infinidat входят в списки Fortune 500 и Global 2000.

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