Infinidat расширила линейку InfiniBox новым твердотельным массивом для самых требовательных корпоративных приложений

17 июня 2021 г., 17:15

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Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что производитель анонсировал выход InfiniBox SSA.



Как отмечает вендор, этот твердотельный массив — настоящий прорыв в индустрии, так как он обеспечивает высочайшую в отрасли производительность для самых требовательных корпоративных приложений.



InfiniBox SSA работает на базе проверенных программных алгоритмов глубинного обучения Infinidat и увеличенной кэш-памяти DRAM. Это позволяет получать стабильно высокие результаты по производительности и времени задержек, которые превосходят показатели флеш-массивов (AFA). При этом InfiniBox, как и прежде, обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов, 100-процентную доступность и бескомпромиссную надежность.



«Инновационные разработки в нашем новом твердотельном массиве напрямую ориентированы на требовательные корпоративные приложения, требующие высочайшего уровня производительности со стабильно предсказуемой низкой задержкой для каждой операции ввода-вывода, — заявил Фил Буллингер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Высоко оцененная многими заказчиками система InfiniBox заменяет традиционные массивы на флэш-дисках, обеспечивая уникальное и очень привлекательное сочетание производительности, масштабируемости, доступности и стоимости для подавляющего большинства корпоративных рабочих нагрузок. InfiniBox SSA расширяет наши возможности, тем самым позволяя удовлетворить самые высокие требования к корпоративным системам хранения данных».



Новый InfiniBox SSA дополняет отмеченное наградами семейство InfiniBox и является первой 100-процентной твердотельной технологией компании для постоянного хранения. По уверению производителя, в сочетании с запатентованным Infinidat алгоритмом машинного обучения Neural Cache он выводит революционную производительность InfiniBox на новый уровень. InfiniBox SSA создан для рабочих нагрузок, требующих сверхнизкое время задержек на постоянной основе, и дополняет стандартную систему InfiniBox для приложений общего назначения, которые в основном используются в корпоративной среде.



Общая программная база для стандартного InfiniBox и нового InfiniBox SSA обеспечивает беспрепятственный и прозрачный перенос данных между платформами, позволяя заказчикам снизить общую совокупную стоимость владения и при этом оптимизировать время задержек.



Предлагая системы InfiniBox и InfiniBox SSA, Infinidat дает возможность крупным корпоративным клиентам консолидировать и удовлетворять требования их рабочих нагрузок и приложений с оптимальным сочетанием производительности и времени задержки по разумной цене. Пользователи InfiniBox SSA получают не только молниеносную скорость, но и выгоду от простоты использования, масштабируемости, высокой доступности и более низкой совокупной стоимости владения (TCO), благодаря которым платформа InfiniBox пользуется большим спросом среди крупных компаний и поставщиков услуг.



По информации представителей NWU, решение InfiniBox SSA уже доступно к заказу.

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