Індія стала найбільшим ринком розумних годинників у ІІІ кв.

30 ноября 2022 г., 17:55

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Незважаючи на інфляцію і геополітичні кризи, які тривають з початку цього року, поставки на світовому ринку смарт-годинників в третьому кварталі 2022 року зросли на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, згідно з останнім звітом Counterpoint Research.



Протягом кварталу ринок Індії виріс на 171% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ставши найбільшим ринком смарт-годинників у світі. Інші ринки також зросли в річному обчисленні, за винятком Китаю та Європи.



«Серед типів смарт-годинників, базові пристрої, з відносно легшими версіями операційних систем і більш доступними цінами, стали ключовим фактором різкого зростання світового ринку останнім часом. У той час як поставки смарт-годинників під управлінням операційних систем високого рівня (HLOS) зросли на 23% в минулому кварталі, поставки базових пристроїв більш ніж подвоїлися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 35% від загального обсягу ринку. Таке значне зростання поставок базових смарт-годинників показує нам, що ринкова база швидко розширюється в бік більш доступних сегментів на тлі агресивних рушійних сил з боку пропозиції. Але все ж, з точки зору виручки, смарт-годинник HLOS перевершує базові моделі з розміром ринку майже в 10 разів завдяки своїй високій середній ціні продажу», підкреслив аналітик Counterpoint Research Вуджин Сон (Woojin Son).



Виручка Apple зросла на 48% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки високим продажам нової серії Apple Watch 8. Нова серія, випущена на початку вересня, склала близько 56% від загального обсягу поставок. У ІІІ кв. на частку Apple припало близько половини ринку серед смарт-годинників HLOS. Однак це було невелике зниження в порівнянні з часткою 54% у 2 кварталі 2022 року через спад в Північній Америці і Європі, які є основними ринками.



Samsung збільшила свої поставки на 62% кв/кв завдяки запуску нової серії Galaxy Watch 5, а її ринкова частка в сегменті HLOS збільшилася на 5% послідовно у кварталах. Однак, поставки компанії зросли лише на 6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки були втрачені позиції в Індії. На глобальному ринку Samsung як і раніше залишився на другому місці, але зі зменшеною часткою ринку (на 2,7%), при цьому скоротився відрив від Noise.



Noise зросла на 218% в річному обчисленні, повернувши собі перше місце на індійському ринку. На глобальному ринку компанія посіла третє місце, слідом за Apple і Samsung. На ринку базових смарт-годинників Noise посів перше місце в Індії, але розрив з Fire-Boltt склав менше ніж 1% через жорстку конкуренцію на цьому ринку.



Fire-Boltt демонструє незмінну частку ринку порівняно з попереднім кварталом, але тепер відстає від Noise і виробник посідає друге місце в Індії. Але завдяки швидкому зростанню індійського ринку Fire-Boltt змогла зберегти своє четверте місце на світовому ринку. Fire-Boltt активний в основному в Індії, тому зростання бренду показує, наскільки великий вплив мав індійський ринок в цьому кварталі.



Хоча Huawei виросла на 65% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, він зафіксував нульові поставки в Індії вперше з 2018 року. На світовому ринку він посів п'яте місце, як і в попередньому році.



Як і Fire-Boltt та Noise, компанія boAt, що зайняла шосте місце, націлена на ринок смарт-годинників початкового рівня. boAt перетнула 2-мільйонну позначку в поставках протягом кварталу.



Поставки Garmin не змінилися в порівнянні з попереднім роком. Але з точки зору виручки бренд виріс на 11%. Це пов'язано з тим, що його ASP близько 365 дол. був навіть вищим, ніж ASP у Apple.



З точки зору регіонів, Індія вперше посіла перше місце. «Індійський ринок розумних годинників виріс на 171% у 3 кварталі 2022 року, ставши найбільшим ринком у світі. Основним фактором рекордного кварталу став святковий сезон в Індії. Зростанню також сприяло розширення індійськими брендами своїх продуктових портфелів за доступними цінами та акцент на місцеве виробництво. Важливою особливістю стали дзвінки через Bluetooth, частка яких у загальному обсязі поставок склала 58%, що є найвищим показником на сьогодні. Споживачі також віддають перевагу великим розмірам дисплеїв, про що свідчить той факт, що більше половини всіх поставок в 3 кварталі припало на дисплеї з діагоналлю 1,5"-1,69»», зазначила Аншика Джайн (Anshika Jain), старший аналітик Counterpoint Research.



У випадку з Північною Америкою, яка залишалася найбільшим ринком з четвертого кварталу 2020 р. по ІІ кв. цього року, поставки збільшилися на 21% в порівнянні з аналогічним періодом торік. А ось Індія зросла настільки, що була відсунута на друге місце в глобальному масштабі.



Через продовження політики "нульового ковіду" і подальшого економічного спаду Китай впав на 28% у річному вимірі. Розмір цього ринку скорочується вже четвертий квартал поспіль.



Після рекордних продажів напівпровідників торік, прогноз на 2023 р. - падіння на 5%



Обвал цін на пам'ять і невизначеність світової економіки впливають на зростання в наступному році, відмічає IC Insights.



Загальний обсяг продажів напівпровідників включає в себе сукупні продажі мікросхем, оптоелектроніки, датчиків і приводів, а також дискретних (O-S-D) компонентів. IC Insights очікує, що після зростання на 25% до 614,7 млрд дол. в 2021 р., світові продажі напівпровідників збільшаться лише на 3% у цьому році і досягнуть нового рекордного рівня продажів в 636 млрд дол.



Однак, як прогнозується, несприятливі умови, що призвели до зниження продажів напівпровідників у другій половині 2022 р., збережуться і в першій половині наступного року. Очікується, що світова економіка, яка переживає рецесію, слабкий попит на нові корпоративні та персональні комп'ютери і смартфони, підвищений рівень запасів мікросхем і триваюча слабкість ринку чипів пам'яті призведуть до скорочення загального обсягу продажів напівпровідників на 5% в наступному році. Загальний обсяг продажів ІС знизиться на 6%, в той час, як сукупні продажі O-S-D пристроїв, за прогнозами, дещо зростуть.



Після циклічного спаду у наступному році IC Insights прогнозує, що продажі напівпровідників відновляться і протягом трьох років будуть рости набагато сильніше. До кінця прогнозованого періоду у 2026 р. продажі напівпровідників збільшаться до 843,6 млрд дол., що відповідає середньорічному темпу зростання на рівні 6,5%.



По результатам 2022 року прогнозується, що чотири основні категорії напівпровідникової продукції продемонструють стійке двозначне зростання продажів. Очікується, що сегменти мікрокомпонентів та оптоелектроніки зростуть на однозначні суми. Лише на ринку пам'яті з високою циклічністю прогнозується значне падіння - на 17%, що знизить загальне зростання ринку ІС та напівпровідників в цьому році.

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