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Індійська Infosys підписала п’ятирічну угоду на розвиток АІ сумою у 2 млрд дол.

19 июля 2023 г., 16:35
Reuters повідомляє, що другий за величиною експортер програмних послуг в Індії Infosys заявив у понеділок, що підписав масштабну угоду з існуючим клієнтом про надання послуг зі штучного інтелекту та автоматизації.
 
Мова йде про контракт, який триватиме п’ять років, а цільові витрати оцінюються у 2 мільярди доларів.
 
Угода охоплює послуги з розробки, модернізації та технічного обслуговування, пов’язані зі штучним інтелектом і автоматизацією, йдеться в повідомленні компанії на біржі.
 
Infosys не розголошує ім’я клієнта.
 
Рішення Infosys було анонсовано після того, як компанія-конкурент Tata Consultancy Services заявила, що планує підготувати 25 000 інженерів, щоб вони отримали сертифікати на Azure Open AI від Microsoft. Інший конкурент Wipro також оголосив про плани щодо інвестування 1 мільярд доларів у розвиток технологій штучного інтелекту протягом наступних трьох років.
 
Також повідомляється, що наприкінці травня компанія Infosys з Бенгалуру запустила платформу під назвою Infosys Topaz для генеративного штучного інтелекту.

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