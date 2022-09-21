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Impulse, застосунок від українських розробників, посів перше місце у світі App Store Health & Fitness

21 сентября 2022 г., 14:55

Як повідомляють розробники Impulse, з червня по серпень 2022 року застосунок завантажили понад 5 мільйонів користувачів з усього світу. Це вивело його на перше місце серед усіх iOS-застосунків у категорії Health & Fitness.

Підкреслюється, що Impulse обігнав застосунок MyFitnessPal, який зайняв п’яту позицію у десятці найкращих додатків у за версією Forbes Health.     

Impulse - це застосунок для тренування мозку, що покращує пам’ять, увагу та логічне мислення за допомогою bite-sized ігор. Він має близько 25 мільйонів завантажень і близько 40% аудиторії зі США. Застосунок регулярно виходить у топи App Store у категоріях Health & Fitness та Education.

З початком повномасштабної війни Impulse зробив свій застосунок безкоштовним для українців, аби допомогти їм покращити когнітивні здібності та відволіктися. Наразі додаток має понад 140 тисяч завантажень в Україні.

Impulse є частиною IT-компанії Headway, що розробляє мобільні EdTech-продукти у лаконічних форматах освітнього контенту: курси, відео, ігри, інфографіки, самарі.

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