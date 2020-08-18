18 августа 2020 г., 17:45

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Ситуация между Apple и Epic Games обостряется. Apple предупредила, что 28 августа отключит все аккаунты разработчиков Epic, включая те, что используются для разработки Unreal Engine – игрового движка, который используется многими разработчиками, а не только Epic Games.

Я пробежался по тексту обновленного иска, в котором Epic просит суд запретить Apple так делать, но не нашел там мотивировки со стороны Apple. Впрочем, возможно, речь идет о том, что будут заблокированы все аккаунты компании за первоначальное нарушение. Хочу напомнить о важном, как мне кажется, обстоятельстве – весь конфликт начался из-за явной провокации Epic, которые сначала осознанно нарушили правила AppStore, разработав скрытую возможность инициировать новые возможности без обновления приложения, а затем не только воспользовались такой возможностью, но и немедленно отреагировали хорошо подготовленным иском в течение получаса после удаления Fortnite из AppStore.

Apple, конечно, нанесла мощный ответный удар – разработка и лицензирование Unreal Engine занимает громадную часть бизнеса Epic Games и потеря возможности развивать движок на iOS/ iPadOS/ macOS отразится на всей компании. Но при этом Apple официально заявляет, что Epic сами создали ситуацию, в которую попали, и всё может быть исправлено – надо лишь прислать новую версию приложения, которое будет соответствовать правилам, с которым, как верно замечает Apple, сами Epic и согласились в свое время.

https://venturebeat.com/2020/08/17/apples-epic-retaliation-unreal-engine-on-ios-and-mac-in-jeopardy/

Империя наносит ответный удар

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