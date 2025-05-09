Imagination анонсує GPU IP серії E з процесорами Burst і до 200 TOPS

9 мая 2025 г., 17:35

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Imagination Technologies переосмислює принципи побудови крайового AI та графічних систем, випускаючи IC GPU Imagination E-Series. E-Series використовує високоефективну архітектуру паралельної обробки даних для забезпечення виняткової графічної продуктивності, а також масштабування від 2 до 200 TOPS INT8/FP8 для робочих навантажень AI. Це універсальне і програмоване рішення для майбутніх застосунків, включно з графікою, настільними додатками, обробкою природної мови на смартфонах, промисловим комп'ютерним зором і автономністю автомобілів.



Дві нові технології лежать в основі потенціалу E-Series для перетворення дизайну крайових систем:



- Нейронні ядра: Масштабуючись до 200 TOPS (INT8/FP8), ці ядра забезпечують значне прискорення для AI та обчислювальних робочих навантажень.



- Burst-процесори: Інноваційне рішення, що забезпечує підвищення середньої енергоефективності на 35% для крайових додатків.



Серія E продовжує пропонувати розширені графічні можливості попередніх поколінь графічних процесорів Imagination, включно з підтримкою трасування променів. Крім того, в кожне ядро GPU додано глибоко інтегроване прискорення для енергоефективних операцій AI з низькою точністю. Таким чином, створюються обчислювально-щільні нейронні ядра серії E, які масштабуються до 200 TOPS INT8 і забезпечують до 400% продуктивності AI порівняно з попередньою серією D. Нейронні ядра підтримують широкий спектр популярних форматів чисел AI, даючи змогу розробникам створювати мережі, що відповідають широкому спектру вимог до продуктивності, точності та енергоспоживання. Одним із численних заходів із підвищення продуктивності є архітектура пам'яті, орієнтована на AI, яка віддає пріоритет локальній пам'яті для обчислень, значно знижуючи витрати на живлення та продуктивність під час звернення до зовнішньої пам'яті.



Зазначається, GPU - це програмовані процесори, які захищають пристрої від безперервної еволюції AI, обчислювальних і графічних робочих навантажень. Нейронні ядра серії E відповідають ширшій екосистемі GPU і програмного забезпечення для гетерогенних обчислень шляхом глибокої інтеграції прискорення AI в GPU. Їхні можливості можна розкрити за допомогою популярних API, як-от OpenCL, а розробники можуть переносити свої робочі навантаження на нейронні ядра за допомогою відкритих стандартів та інструментів, як-от oneAPI, Apache TVM або LiteRT. Обчислювальні бібліотеки Imagination і високооптимізований компілятор графів максимально підвищують ефективність GPU.



«Апаратне та програмне забезпечення Edge AI має об'єднатися, щоб розкрити весь потенціал інтелектуальних можливостей пристроїв», - каже Парв Шарма (Parv Sharma), старший аналітик Counterpoint Research. «E-Series дає розробникам програмного забезпечення для обчислень на всіх ринках свободу розгортання новітніх алгоритмів на будь-якому пристрої».



Архітектура GPU PowerVR компанії Imagination відома своєю енергоефективністю і використовується в пристроях з обмеженим енергоспоживанням вже майже двадцять років. Нова технологія Burst Processors у процесорах серії E підвищує енергоефективність ще на 35% для робочих навантажень AI, ігор та користувацьких інтерфейсів. Це поліпшення досягається завдяки зменшенню глибини конвеєра та мінімізації переміщення даних усередині GPU.



Сучасні пристрої стають дедалі складнішими, і від процесорів вимагається одночасна підтримка кількох графічних і AI-робочих навантажень. Забезпечення якості обслуговування (QoS) і чіткий розподіл пріоритетів між цими робочими навантаженнями має вирішальне значення для зручності користувачів. Процесори серії E розширюють багатозадачні можливості попередніх поколінь, подвоюючи кількість віртуальних машин з апаратною підтримкою, що підтримуються графічними процесорами Imagination, до шістнадцяти, з розвиненою підтримкою QoS. Багатоядерні варіанти графічних процесорів серії E дають змогу залучити додаткові ядра для підвищення продуктивності або гнучкості. Ці GPU здатні виконувати кілька графічних навантажень, кілька навантажень AI або їх комбінацію одночасно.



«Серія E дасть змогу поставити GPU в центр як графічних, так і крайових систем штучного інтелекту», - каже Тім Мамтора (Tim Mamtora), керівник відділу інновацій та інженерних розробок Imagination. «Для розробників систем, яким необхідно виконувати як графічні, так і обчислювальні робочі навантаження, GPU E-Series - це універсальне рішення, що усуває необхідність у додаткових векторних або фіксованих функціональних рішеннях для AI, забезпечуючи гнучкість на майбутнє та знижуючи загальну вартість проєктування системи».



Перші IC GPU E-Series будуть доступні восени 2025 року і вже ліцензовані. У розробці перебувають автомобільні, споживчі, настільні та мобільні варіанти.

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