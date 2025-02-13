Ілон Маск заявив, що Grok 3 на фінальній стадії розробки

13 февраля 2025 г., 12:28

Агентство Reuters повідомило, що Ілон Маск заявив у четвер, що Grok 3, його чат-бот зі штучним інтелектом і конкурент ChatGPT, перебуває на завершальній стадії розробки і буде випущений приблизно через тиждень-два.

«Grok 3 має дуже потужні можливості міркування, тому в тестах, які ми провели до цього часу, він перевершує все, що було випущено, про що ми знаємо, і це хороший знак», заявив Маск у відеозверненні до Всесвітнього саміту урядів в Дубаї.

Ілон Маск заснував xAI як конкурента OpenAI, що зараз підтримується Microsoft і Google. При цьому він також є співзасновником OpenAI.

У понеділок консорціум інвесторів на чолі з Маском заявив, що запропонував 97,4 мільярда доларів за придбання активів некомерційної організації OpenAI. Це стало черговим етапом його протистояння з найвідомішим стартапапом в галузі штучного інтелекту.

Слід також зазначити, що влітку минулого року Маск обіцяв, що Grok 3 з'явиться вже до кінця 2024 року.

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