IDC знизила прогнози щодо глобальних продажів ПК та планшетів - 273 мільйонів пристроїв у 2025 р.

28 февраля 2025 г., 11:45

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У зв'язку із запровадженням тарифів США щодо Китаю, а також послабленням ринкових настроїв, головним чином у споживчому секторі, IDC знизила свій прогноз ринку ПК на 2025 р. та на подальшу перспективу. Очікується, що світовий обсяг ПК у цьому році досягне 273 мільйонів, що все ще зросте на +3,7% порівняно з попереднім роком, хоча це незначне зниження порівняно з попереднім прогнозом.

Після 2025 року IDC прогнозує зростання традиційного ринку ПК на рівні менше 1% щороку до 2029 року, частково завдяки стабілізації обсягів після переходу на Windows 11. У той же час, очікується, що планшети не будуть розвиватися набагато краще, оскільки поставки скоротяться на 0,8% у 2025 році до 143,3 мільйона одиниць, а ринок зіткнеться з невеликим поступовим зниженням, досягнувши 141,6 мільйона одиниць до кінця 2029 року, головним чином через насичення ринків.

«Зростання цін, спричинене тарифами в США, у поєднанні зі зниженим попитом призводить до негативного впливу на найбільший ринок ПК, - заявив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі IDC по відстеженню мобільних пристроїв у всьому світі. - Однак слабкість споживчого попиту є універсальною, оскільки макроекономічні проблеми зберігаються. Проте є й позитивні моменти: обсяг робочих станцій повинен залишатися на високому рівні, а попит на планшети в Китаї в найближчій перспективі зростатиме завдяки споживчим субсидіям».

На додаток до тенденцій, пов'язаних із форм-фактором, основним драйвером зростання у 2025 році буде комерційний сегмент. Обсяг продажів комерційних ПК (включно з компʼютерами для освітнього сегменту) зріс на 2% у 2024 році завдяки кільком великим угодам і скромному обсягу міграції на Windows 11. Як показано в таблиці нижче, IDC очікує, що комерційні та шкільні проекти з оновлення стануть найбільшим драйвером у 2025 році. Як і в минулих циклах оновлення ПК з Windows, IDC очікує, що компанії в основному продовжать купувати ПК з Windows 11 до 2025 року, хоча бюджетні та інші обмеження змусять деяких з них зробити вибір на користь оновлення на місці або заплатити за розширену підтримку Windows 10. Закупівлі комп'ютерів зі штучним інтелектом стикалися з перешкодами з моменту їх запуску, але IDC очікує, що до кінця 2025 року з'явиться більш надійна екосистема, завдяки якій більшість нових ПК будуть підтримувати GenAI до 2026 року.

«У контексті багатьох викликів у всьому світі Японія є вкрай необхідним джерелом для двозначного зростання цього року. Тамтешні підприємства, а також малий та середній бізнес швидко замінюють комп'ютери напередодні закінчення терміну експлуатації Windows 10 у жовтні, - підкреслив Брайан Ма (Bryan Ma), віце-президент підрозділу Devices Research. - Наступного року темпи зростання, природно, знизяться, але принаймні є ще великий освітній проект, який поглине частину цього спаду».

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