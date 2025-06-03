IDC знизила прогноз щодо зростання світового ринку смартфонів до 0,6% на 2025 рік

3 июня 2025 г., 11:45

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Згідно з прогнозом IDC у 2025 році світові поставки смартфонів зростуть на 0,6% у річному обчисленні до 1,24 мільярда одиниць.



Прогноз був знижений у порівнянні з лютневим прогнозом зростання на 2,3% через високу невизначеність, волатильність тарифів і макроекономічні проблеми, такі як інфляція і безробіття в багатьох регіонах, що призводять до уповільнення споживчих витрат. Темпи зростання залишатимуться низькими однозначними показниками протягом усього прогнозованого періоду, а середньорічні темпи зростання (CAGR) за п'ять років (2024-2029) становитимуть 1,4% завдяки збільшенню проникнення смартфонів, подовженню циклів оновлення та «канібалізації» вживаних смартфонів.



Незважаючи на посилення напруженості, США і Китай забезпечать зростання на 0,6% цього року. Прогнозується, що Китай зросте на 3% у річному обчисленні завдяки державним субсидіям, які стимулюватимуть попит і надалі сприятимуть зростанню Android. На противагу цьому, прогнозується, що частка Apple знизиться на 1,9% у 2025 році через постійну конкуренцію з боку Huawei, загальне економічне уповільнення та невідповідність більшості її моделей державним субсидіям, які обмежуються 6 000 юанів. Однак очікується, що значні знижки під час майбутнього шопінг-фестивалю 618 та очікуваний запуск iPhone 17 зі значними апаратними оновленнями стимулюватимуть попит і обмежать подальше падіння.



«Прогнозується, що ринок США зросте на 1,9% у 2025 році, але на нього вплинула триваюча торговельна війна між США та Китаєм, оскільки зростання знизилося з 3,3% через зростання невизначеності та підвищення цін, пов'язане з тарифами, - зазначив Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень. - Подальшому негативному впливу запобігла унікальна структура американського ринку смартфонів, де більшість пристроїв купується через операторів, які допомагають підігрівати попит, пропонуючи вигідні торгові угоди та програми безвідсоткового фінансування. Як наслідок, прогнозоване зростання середніх цін на смартфони на 4% не матиме негайного впливу на споживачів, особливо з огляду на те, що у другій половині року на ринку з'явиться багато нових пристроїв преміум-класу».



«З 2 квітня індустрія смартфонів зіткнулася з вихором невизначеності. Хоча поточні пільги на смартфони принесли тимчасове полегшення, можливість підвищення тарифів становить серйозний ризик, - наголосила Набіла Попал (Nabila Popal,), старший директор з досліджень IDC у Всесвітньому щоквартальному дослідженні мобільних телефонів, що проводиться компанією. - Нещодавні сигнали від адміністрації США про потенційне підвищення тарифів на смартфони, вироблені за межами країни, ще більше ускладнюють довгострокове стратегічне планування для OEM-виробників. Постачальники смартфонів, особливо ті, що постачають продукцію до США, тепер повинні враховувати складну геополітичну ситуацію, а також здійснювати постійні зусилля з диверсифікації ланцюгів постачання. Незважаючи на ці перешкоди, очікується, що Індія та В'єтнам залишаться основними альтернативами Китаю для виробництва смартфонів. Однак додаткові тарифи в розмірі 20-30% на смартфони, що прямують на американський ринок, можуть стати серйозним ризиком для поточних перспектив».

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