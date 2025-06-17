IDC: в I кв. світові поставки периферійних пристроїв для друку зросли на 2,7% в одиницях

17 июня 2025 г., 9:35

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У першому кварталі 2025 року світовий ринок периферійних пристроїв для друку зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вже третій квартал поспіль, продемонструвавши зростання на 2,7% до приблизно 19,4 млн одиниць. З іншого боку, вартість поставок, згідно з даними IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, знизилася на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала приблизно 9 млрд дол.



Західна Європа, один з трьох провідних регіонів, продемонструвала зростання на 10,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як США і КНР зазнали падіння на 3,9% і 8,9% відповідно. Позитивний приріст у Західній Європі був обумовлений зростанням популярності кольорових струменевих багатофункціональних принтерів. У міру того як екологічність стає ключовим пріоритетом як для споживачів, так і для підприємств, принтери з чорнильними картриджами набувають все більшої популярності завдяки мінімізації відходів за допомогою систем поповнюваних чорнильних картриджів.



Пристрої з чорнильними картриджами продемонстрували четвертий квартал поспіль глобального зростання в річному вимірі, що підкреслює стійку динаміку ринку. Ця тенденція була однаковою в усіх регіонах, за винятком США та Японії, де їхнє впровадження залишається обмеженим через такі фактори, як сильніша перевага лазерних систем та систем на основі картриджів, повільніший перехід каналів збуту та усталені звички споживачів, які віддають перевагу традиційним технологіям друку.



Усі п'ять провідних виробників продемонстрували річне зростання від 1,3% до 14%. Значна частина зростання була зумовлена зростанням популярності пристроїв із чорнильними резервуарами, які пропонують економічну ефективність та переваги в плані екологічності. Виробники активно просувають ці системи, підкреслюючи зменшення потреби в частому поповненні чорнила. Хоча споживачі стикаються з вищою початковою ціною, вони отримують вигоду від значно нижчих довгострокових витрат на чорнило.

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