IDC: у 2023 році продажі смартфонів впали на 3,2% до 1,17 мільярда пристроїв

18 января 2024 г., 12:35

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Востаннє люба інша компанія, а не Samsung, очолювала ринок смартфонів у 2010 році, та ось у 2023 році - Apple.



Своєрідний перерозподіл влади на вершині найбільшого ринку споживчої електроніки був зумовлений рекордно високою часткою ринку для Apple та її першим виходом на перше місце. Загалом, світовий ринок смартфонів залишається складним, але динаміка швидко рухається до відновлення.



За попередніми даними щоквартального всесвітнього відстеження мобільних телефонів IDC, світові поставки смартфонів скоротилися на 3,2% в річному обчисленні до 1,17 мільярда одиниць у 2023 році. Хоча це найнижчий річний показник за останні десять років, що значною мірою зумовлено макроекономічними проблемами та підвищеними запасами на початку року, зростання у другій половині року закріпило очікуване відновлення у 2024 році. У четвертому кварталі спостерігалося зростання на 8,5% у річному обчисленні та 326,1 млн відвантажень, що перевищило прогноз зростання на 7,3%.



«Хоча в другій половині минулого року ми спостерігали значне зростання з боку бюджетних гравців на Android, таких як Transition і Xiaomi, завдяки швидкому зростанню на ринках, що розвиваються, найбільшим переможцем, безумовно, є Apple, - зазначила Набіла Попал (Nabila Popal), директор з досліджень у команді Worldwide Tracker компанії IDC. - Apple не тільки є єдиним гравцем у трійці лідерів, який щорічно демонструє позитивне зростання, але й вперше в історії посідає перше місце в рейтингу. І це попри посилення регуляторних викликів та відновлення конкуренції з боку Huawei на найбільшому ринку Китаю. Постійний успіх і стійкість Apple значною мірою зумовлені зростаючим попитом на преміум-пристрої, які зараз становлять понад 20% ринку, що підживлюється агресивними пропозиціями trade-in і безвідсотковими планами фінансування».



«Загальний зсув у рейтингу лідерів ринку ще більше підкреслює інтенсивність конкуренції на ринку смартфонів, - заявив Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC з відстеження світової мобільності та споживчих пристроїв. - Apple, безумовно, зіграла свою роль у падінні рейтингу Samsung, але загальний простір Android диверсифікується всередині себе. Huawei повертається і швидко завойовує ринок Китаю, такі бренди, як OnePlus, Honor, Google та інші, випускають дуже конкурентоспроможні пристрої в нижньому ціновому діапазоні високого класу. Крім того, все більшої популярності набувають складні смартфони та дискусії навколо можливостей штучного інтелекту на смартфонах. Загалом, сфера смартфонів прямує до дуже цікавих часів».

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