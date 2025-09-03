IDC: світовий ринок смартфонів у 2025 році збільшиться на 1% завдяки прискореному зростанню iPhone на 3,9%

3 сентября 2025 г., 12:35

Згідно з прогнозом IDC, обсяги поставок смартфонів у світі зростуть на 1,0% у річному обчисленні у 2025 році, до 1,24 млрд одиниць. Це покращення порівняно з попереднім прогнозом у 0,6%, що зумовлено зростанням iPhone на 3,9% цього року.





Незважаючи на такі виклики, як слабкий попит та складна економічна ситуація, стабільний попит на оновлення пристроїв сприятиме зростанню до 2026 року, що призведе до сукупного річного темпу зростання (CAGR) у 1,5% з 2024 по 2029 рік. Загальний обсяг цільового ринку (TAM) трохи збільшився, оскільки чинні винятки, встановлені урядом США для смартфонів, захищають ринок від негативного впливу додаткових мит.





Сильне зростання поставок у США, країнах Близького Сходу та Африки (MEA) та Азійсько-Тихоокеанському регіоні без урахування Китаю (APeC) компенсує 1% зниження, очікуване в Китаї цього року. За словами Набіли Попал (Nabila Popal), старшого директора з досліджень IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, прогноз для Китаю було зменшено з попередніх 3% зростання у річному вимірі, оскільки державні субсидії поступово скасовуються і вже не очікується, що вони суттєво стимулюватимуть попит в умовах поточних економічних труднощів.





Хоча зростання обсягів поставок у 2025 році залишається невеликим, очікується, що ринок смартфонів продемонструє стійке зростання середньої ціни продажу (ASP) на 5% у річному обчисленні та зростання вартості на 6,0% цього року, оскільки постачальники стратегічно зосереджуються на зростанні вартості, а не на обсягах. Компанії продовжують інвестувати в нові технології, такі як тонші дизайни, генеративний AI, складні форм-фактори та функції камер, щоб розширити межі інновацій, зацікавити споживачів та виправдати поточний тренд на преміумізацію. Це додатково стимулюється активними акціями та програмами безвідсоткового фінансування, які роблять преміальні телефони доступнішими.





Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, зазначив, що генеративний AI залишається ключовим напрямком для диференціації постачальників, оскільки вони інтегрують AI-функції у свої пристрої для стимулювання поставок. IDC прогнозує, що у 2025 році у світі буде поставлено понад 370 млн смартфонів з генеративним AI, що становитиме 30% частки ринку.





Франсіско Жеронімо (Francisco Jeronimo), віце-президент Client Devices, прогнозує, що ринок складаних пристроїв прискориться до 6% зростання у річному обчисленні в 2025 році (порівняно з 4% у 2024 році), а потім зросте ще на 6% у 2026 році та на 11% у 2027 році. Поліпшення продуктивності буде зумовлено зростанням попиту в міру дозрівання категорії, оскільки буде випущено більше моделей, які відповідатимуть двом основним проблемам, які історично стримували споживачів: довговічність і ціна. Проте, за прогнозами, складані пристрої залишатимуться нішевим продуктом і становитимуть менше 3% від загального обсягу поставок смартфонів до 2029 року.

