IDC: світові витрати на штучний інтелект досягнуть 632 млрд дол. у 2028 році

20 августа 2024 г., 9:35

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Згідно з даними IDC світові витрати на штучний інтелект, включаючи додатки з підтримкою AI, інфраструктуру та пов'язані з ними ІТ- та бізнес-послуги, зростуть більш ніж удвічі до 2028 року і сягнуть 632 мільярдів доларів США. Швидке впровадження AI, і зокрема GenAI, в широкий спектр продуктів призведе до того, що середньорічний темп зростання (CAGR) становитиме 29% протягом прогнозованого періоду 2024-2028 років.

«Трансформації на основі штучного інтелекту принесли відчутні бізнес-результати і цінність для організацій по всьому світу, і вони будують свої стратегії AI навколо досвіду співробітників, залучення клієнтів, бізнес-процесів і галузевих інновацій, - сказала Ріту Джьоті (Ritu Jyoti), віце-президент групи і генеральний директор з досліджень в області штучного інтелекту і даних в компанії IDC. - Завдяки нестримним інноваціям у сфері надійних інструментів і технологій AI та покращенню гармонізації взаємодії людей і машин, бар'єри на шляху до масштабного впровадження AI будуть і надалі зменшуватися».

Незважаючи на те, що GenAI привернув увагу всього світу за останні 18 місяців, витрати на відповідні рішення будуть меншими, ніж сукупні витрати на всі інші застосування AI, такі як машинне навчання, глибоке навчання, автоматичне розпізнавання мови та обробка природної мови. Однак стрімке зростання інвестицій в GenAI дозволить цій категорії випередити загальний ринок AI з п'ятирічним середньорічним темпом зростання на рівні 59,2%. До кінця періоду прогнозу IDC очікує, що витрати на GenAI досягнуть 202 мільярдів доларів, що становить 32% від загальних витрат на AI.

Найбільшою категорією витрат на технології буде програмне забезпечення, на яке припадатиме більше половини всього ринку AI протягом більшої частини прогнозованого періоду. Дві третини всіх витрат на програмне забезпечення підуть на додатки з підтримкою AI і платформи штучного інтелекту. А решта - на розробку і розгортання додатків AI і програмне забезпечення для системної інфраструктури AI. Наступною за величиною категорією технологічних витрат будуть витрати на апаратне забезпечення AI, включаючи сервери, сховища та інфраструктуру як послугу (IaaS). ІТ-послуги та бізнес-послуги зростатимуть дещо швидше, ніж апаратне забезпечення: середньорічний темп приросту становитиме 24,3%. Для порівняння, програмне забезпечення для штучного інтелекту матиме п'ятирічний середньорічний темп зростання на рівні 33,9%.

Галузь, яка, як очікується, витратить найбільше коштів на рішення AI протягом прогнозованого періоду 2024-2028 років, - це фінансові послуги. З банківським сектором, що лідирує, на галузь фінансових послуг припадатиме понад 20% усіх витрат на штучний інтелект. Наступними найбільшими галузями за витратами на АІ є програмне забезпечення та інформаційні послуги, а також роздрібна торгівля. Разом ці три галузі забезпечать приблизно 45% усіх витрат на AI протягом наступних п'яти років. Найшвидше зростатимуть витрати на ШІ в таких галузях, як бізнес і персональні послуги (32,8% середньорічних темпів зростання), а також транспорт і дозвілля (31,7% середньорічних темпів зростання). Крім того, прогнозується, що 17 з 27 галузей, включених до Spending Guide, матимуть п'ятирічні середньорічні темпи зростання, що перевищують 30%.

Забезпечення інфраструктури AI буде провідним сценарієм використання рішень AI протягом більшої частини прогнозованого періоду. Однак, незважаючи на найнижчі прогнозовані темпи зростання серед областей застосування, включених до Spending Guide (14,7% CAGR), завдяки раннім інвестиціям з боку постачальників послуг, IDC очікує, що до 2028 року кілька інших областей застосування наздоженуть або переженуть його. До них відносяться розширений аналіз і розслідування шахрайства, а також обслуговування клієнтів і самообслуговування з використанням штучного інтелекту. Найшвидше зростатимуть витрати на розширену обробку претензій (35,8% середньорічних темпів зростання) і цифрову комерцію (33,2% середньорічних темпів зростання). Прогнозується, що тридцять із 42 сфер використання ШІ, визначених у Spending Guide, матимуть п'ятирічний середньорічний темп зростання, що перевищує 30%.

«У той час як галузеві сценарії використання AI наближаються до 27% від загальних витрат до кінця прогнозованого періоду, бізнес-функції, які, за прогнозами IDC, побачать прискорене зростання інвестицій в AI, - це обслуговування клієнтів, ІТ-операції та продажі, зазначила Карен Мессі (Karen Massey), директор з досліджень, Data & Analytics в IDC..

Витрати на AI в США досягнуть 336 мільярдів доларів у 2028 році, що зробить їх найбільшим географічним регіоном для інвестицій в AI і забезпечить більше половини всіх витрат на AI протягом усього прогнозованого періоду. Прогнозується, що у 2028 році витрати на GenAI в США складуть 108 мільярдів доларів. Західна Європа стане другим за величиною регіоном за витратами на АІ, за нею піде Китай і Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю).

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