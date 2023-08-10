IDC: світові поставки планшетів у ІІ кв. знизилися на 29,9% до 28,3 млн одиниць.

10 августа 2023 г., 13:35

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Згідно з попередніми даними IDC, світові поставки планшетів у другому кварталі 2023 року знизилися на 29,9% у річному обчисленні, склавши 28,3 млн одиниць.



Попит на планшети залишався слабким у цьому кварталі, і більшість провідних вендорів зафіксували двозначне падіння, оскільки довіра та купівельна спроможність споживачів залишалися низькими.



Підвищений рівень складських запасів у каналах збуту також перешкоджав поставкам нових планшетів, хоча очікується, що в найближчі місяці ця проблема вирішиться.



Поставки хромбуків також скоротилися у ІІ кв.: вони склали 5,8 млн одиниць, що на 1,8% менше, ніж у попередньому кварталі. Це падіння було мінімальним, оскільки були замовлення з другого півріччя 2023 року через очікуване підвищення вартості ліцензії на Chrome OS у другому півріччі.



Apple знову очолила ринок планшетів з поставками 10,5 млн одиниць, але все одно зафіксувала падіння на 16,8% в річному обчисленні. Попри падіння, Apple, ймовірно, має кращу позицію, ніж її конкуренти, оскільки компанія зазвичай обслуговує більш заможну аудиторію, яка, можливо, менше постраждала від економічного спаду.



Samsung відвантажила 5,8 мільйона пристроїв у цьому кварталі та посіла друге місце в загальному рейтингу. Компанія продемонструвала зниження на 18,3% у річному обчисленні через слабкий попит. Однак Samsung має намір збільшити попит у висококласному сегменті, включаючи преміум-продукцію та продукцію з великими екранами, у другій половині 2023 року.



Lenovo піднялася на третю позицію в цьому кварталі з обсягом поставок 2,1 млн одиниць. Компанія продемонструвала зниження на 38,8% в річному обчисленні, але зросла на 12,9% у квартальному вимірі, оскільки це був початок фінансового року, і Lenovo збільшила маркетингові зусилля, провівши кілька промо-акцій.



Huawei та Xiaomi завершили квартал на четвертій та п’ятій позиціях відповідно. Перша відвантажила 1,7 мільйона пристроїв, що на 22,9% менше, ніж у попередньому році. Споживчий попит у Китаї був слабким. Нещодавній фестиваль шопінгу в Китаї виявився нижчим за очікування, що знову призвело до надлишкових запасів, і такі виробники, як Huawei та Honor, замислилися над тим, як вони можуть збільшити споживчі витрати. Xiaomi дебютувала в топ-5 цього кварталу з поставками 1 млн пристроїв, що на 41,6% більше, ніж торік, завдяки стратегічній моделі запуску компанії (зі знижками для перших покупців та пропозиціями обміну) та добре налагодженій присутності на азійському ринку. Компанія створила гарну репутацію на ринку завдяки своїм флагманським моделям, і завдяки кращому розподілу поставок вони змогли збільшити продажі в цьому кварталі.



«На ринку планшетів спостерігається подальше розмежування, оскільки iPad захоплює верхній ціновий сегмент, а такі бренди, як Xiaomi та Lenovo, поширюються в нижньому сегменті, - заявив Джітеш Убрані ( Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC у сфері мобільності та відстеження споживчих пристроїв. - Це створює проблеми для середнього ринку, оскільки багато споживачів тяжіють до крайнощів щодо рівня пристроїв».



«Економічна ситуація на ринку в минулі роки створила умови для розгортання декількох планшетів. Продукти, які мають більше функцій, але при цьому мають економічну ціну, добре сприймаються, особливо на ринках, що розвиваються, оскільки вони приносять високу цінність для споживачів, - наголосила Ануропа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу відстеження мобільності та споживчих пристроїв компанії IDC. - Саме тут з’явилося кілька нових гравців, і в результаті ринки, що розвиваються, мають відносно кращі темпи зростання, ніж зрілі ринки».

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