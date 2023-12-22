IDC: світові поставки ПК відновляться у 2024 році після безпрецедентного падіння

22 декабря 2023 г., 11:35

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У третьому кварталі 2023 року світовий ринок персональних комп’ютерів перевершив очікування: обсяг поставок склав 68,5 млн одиниць, перевершивши всі прогнози. Але цей обсяг все одно був нижчим на 7,2% порівняно з аналогічним кварталом минулого року, згідно зі щоквартальним звітом IDC.



Попри те, що ринок ПК перевершив початкові прогнози, на цей показник вплинули як рушійні, так і стримуючі фактори. По-перше, збільшення обсягу частково можна пояснити поповненням запасів, переважно з боку споживачів. По-друге, було докладено значних зусиль для подолання очікуваного зростання витрат, зокрема, очікуваного підвищення ввізного мита в Індії. Хоча згодом ці мита було призупинено, такі побоювання все ж призвели до того, що канал поглинув більше товару, ніж це було необхідно. Нарешті, подальше скорочення ІТ-бюджетів призвело до того, що бізнес-підрозділи, які займаються комп’ютерною технікою, не виконали і без того консервативного комерційного прогнозу.



Враховуючи поточні умови та нестабільне макроекономічне середовище, IDC знизила свій прогноз щодо світового ринку персональних комп’ютерів. Очікується, що обсяг поставок у 2023 році знизиться на 13,8% порівняно з минулим роком, який, своєю чергою, скоротився на 16,6% порівняно з попереднім роком.



Два роки поспіль двозначне падіння в річному обчисленні є безпрецедентною тенденцією на ринку ПК, але, ймовірно, сприятиме подальшому відновленню. Попри короткострокові проблеми, IDC продовжує очікувати відновлення ринку у 2024 році і далі, оскільки багато факторів збігаються протягом наступних двох років. Деякі з основних факторів включають.



Цикл оновлення ПК: Очікується, що до 2024 року величезна і застаріла база встановлених комерційних ПК, термін експлуатації яких перевищить чотирирічний рубіж, потребуватиме оновлення, що збігається з нагальним попитом на перехід на Windows 11. Загальний ринок ПК у 2024 році має зрости на 3,4% порівняно з цим роком.



Інтеграція штучного інтелекту: Очікується, що інтеграція можливостей штучного інтелекту в ПК послужить каталізатором оновлення, яке розпочнеться в 2024 році і спочатку буде орієнтоване на певні сегменти ринку корпоративних комп’ютерів. З часом подальше вдосконалення сценаріїв використання та зниження витрат може поширитися на ширший ринок.



Сукупний вплив цих факторів позиціонує 2024 рік як вирішальний рік для ринку ПК, що пропонує перепочинок від нещодавніх викликів. Очікується, що після 2024 року зростання перевищить допандемічний рівень поставок і сягне 285 мільйонів одиниць до 2027 року.



«Можливо, історичний контекст може запропонувати деяку розраду у важких випробуваннях, через які проходить екосистема ПК, - зазначив Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень IDC з відстеження мобільних і споживчих пристроїв. - Хоча ми все ще очікуємо вісім кварталів поспіль падіння обсягів у річному обчисленні з I кв. минулого року по IV кв. цього року, це все ще блідне в порівнянні з 19 кварталами поспіль падіння обсягів ПК у річному обчисленні з II кв. 2012 року по IV кв. 2016 року. Крім того, обсяги продажів ноутбуків вже знаходяться на вищому рівні, ніж у 2019 році, що свідчить про значне розширення ринку ноутбуків навіть після того, як покупки, спричинені COVID, пішли на спад. Ми вважаємо, що такі фактори, як гібридна робота, комерційне оновлення та зростання ринку преміальних ПК, можуть призвести до сукупного річного зростання на 3,1% у наступні три роки».

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