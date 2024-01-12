IDC: світові поставки ПК у IV кв. минулого року знизилися на 2,7% в річному обчисленні

12 января 2024 г., 16:35

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Світові поставки традиційних ПК дещо перевершили очікування в четвертому кварталі 2023 року: було відвантажено майже 67,1 млн систем, що на 2,7% менше, ніж у попередньому році, згідно з попередніми результатами IDC.



Позитивним моментом у цій ситуації є те, що падіння ринку, схоже, досягло дна, і зростання очікується у 2024 році.



Попри покращення результатів, IV кв. став восьмим кварталом поспіль, в якому спостерігалося скорочення обсягів відвантажень у річному обчисленні. Відвантаження за період також стали найнижчим показником з четвертого кварталу 2006 року, що підкреслює повільне відновлення ринку на тлі слабкого попиту і залежності від значних промо-акцій.



На щорічній основі ринок переживає безпрецедентне послідовне падіння, що знаменує собою різкий відхід від історичних тенденцій, які відстежуються з 1995 року. У 2022 році обсяг відвантажень впав на 16,5% порівняно з попереднім роком, а попередні результати свідчать про додаткове скорочення на 13,9% у 2023 році порівняно з попереднім роком. Цей спад, який не має аналогів в історії галузі, відображає наслідки значного сплеску покупок ПК, спричиненого пандемією COVID-19.



«Серед основних технологічних категорій ринок ПК за останні чотири роки був, мабуть, найбільшими американськими гірками з точки зору злетів і падінь, - зазначив Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC з відстеження мобільних і споживчих пристроїв. - Хоча у 2023 році ринок знову знизився з точки зору поставок, у майбутньому очікується значний позитивний імпульс для ПК. Хоча штучний інтелект, безумовно, привернув загальну увагу, не слід забувати, що 2024 рік, як очікується, стане потужним роком для оновлення комерційних ПК, а прогрес в області ігрових систем продовжує стимулювати ажіотаж на ринку».



Провідні компанії галузі залишаються практично незмінними, і, як і ринок в цілому, вони теж переживають незвичні щоквартальні коливання зростання. Бренди, які краще позиціонуються в комерційному сегменті, ймовірно, матимуть більше впевненості у 2024 році, але технологічний прогрес повинен створити можливості як для комерційних, так і для споживчих постачальників.

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