IDC: світові поставки ПК скоротилися на 13,4% у ІІ кв., але це краще ніж очікувалось

13 июля 2023 г., 12:35

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Згідно з попередніми результатами щоквартального всесвітнього відстеження персональних комп’ютерних пристроїв IDC, у другому кварталі 2023 року світові поставки ПК скоротилися на 13,4% в річному обчисленні, свідчать попередні дані.

Це був шостий квартал падіння поспіль, спричинений макроекономічними чинниками, слабким попитом як у споживчому, так і у корпоративному секторах, а також зміщенням ІТ-бюджетів від закупівель пристроїв у бік зменшення. Попри погані показники, ринок показав кращі результати, ніж прогнозувалося на цей квартал.

Загальний слабкий попит призвів до того, що рівень запасів залишався вищим за норму довше, ніж очікувалося. Це стосується як готових систем на рівні каналів збуту, так і ланцюжка поставок. Наразі жоден виробник ПК не має імунітету до викликів, які ставить перед ним ринок. За винятком Apple та HP Inc., всі провідні компанії зазнали двозначного падіння протягом кварталу. Але Apple виграла від сприятливого річного порівняння, оскільки компанія зазнала проблем з постачанням у ІІ кв. 2022 через пов’язані з COVID перебої в ланцюжку поставок. Тим часом HP зіткнулася з надлишком запасів торік та нарешті наближається до нормалізованого рівня запасів, що дозволяє їй демонструвати високі темпи зростання під час цього спаду.

«Підвищені запаси каналів та компонентів знову тягнуть ринок вниз, - каже Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі IDC з відстеження мобільних та споживчих пристроїв. - І попри те, що ці проблеми поступово вирішуються, багато постачальників компонентів продовжують пропонувати знижені ціни, намагаючись очистити свої запаси, хоча виробники ПК та канали збуту все ще обережно ставляться до нових систем через зниження попиту».

«Американські гірки попиту та пропозиції, з якими зіткнулася індустрія ПК за останні п’ять років, були надзвичайно складними», - підкреслив Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC по відстеженню клієнтських пристроїв. - Компанії не хочуть зіткнутися з дефіцитом, як це було у 2020 і 2021 роках, але в той же час багато хто не наважується робити велику ставку на відновлення ринку. З боку споживачів ми спостерігаємо повернення до допандемічних звичок, коли обчислювальні потреби розподіляються між кількома пристроями, і ми твердо віримо, що гаманець споживача віддасть перевагу смартфонам, а не комп’ютерам. У корпоративному сегменті, скорочення робочої сили (у багатьох великих компаніях), а також впровадження генеративного штучного інтелекту лише додають плутанини щодо того, куди вкладати і без того скорочений бюджет».

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