IDC: поставки ПК і планшетів у 2024 році зростуть на 2,6% до 398,9 млн пристроїв

24 сентября 2024 г., 9:35

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Новий прогноз від IDC показує, що поставки персональних комп'ютерних пристроїв у 2024 р. зростуть на 2,6% у річному обчисленні до 398,9 млн одиниць. Ринок традиційних ПК залишиться незмінним у цьому році - 261 мільйон одиниць, тоді як сегмент планшетів, за прогнозами, зросте на 7,2% у річному обчисленні, оскільки очікується, що цикл оновлення та інвестиції в проекти будуть рушійною силою ринку.

Що стосується традиційних ПК, то очікується, що світовий ринок без урахування Китаю зросте на 2,8% у 2024 році, оскільки китайский ринок продовжує страждати від сукупності макроекономічних проблем, включаючи високий рівень зайнятості серед молоді, дефляцію та нестабільний ринок нерухомості. Однак економічні проблеми Китаю значною мірою вплинули лише на ринок ПК, оскільки попит на планшети виявився більш стійким завдяки зусиллям Huawei.

«Перша половина 2024 року показала, наскільки агресивно деякі постачальники Android конкурують на ринку планшетів, максимально використовуючи можливості для стійкого попиту на планшетні пристрої в регіонах, що розвиваються, таких як Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії), КНР та Центральна і Східна Європа. Очікується, що в короткостроковій перспективі рівень впровадження зростатиме, оскільки ринок продовжує розвиватися завдяки новим моделям планшетів з модернізованими чіпами, більшими екранами та можливостями підключення. А цикл заміни пристроїв лише сприятиме подальшому зростанню, - говорить Ануроопа Натарадж ( Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу відстеження мобільності та споживчих пристроїв компанії IDC. - Однак у довгостроковій перспективі потенціал зростання ринку планшетів залишається незмінним, оскільки йому перешкоджають більш потужні смартфони та обмежена функціональність порівняно з ПК».

Тим часом, прогнозується, що ПК зростуть на 4,3% в річному обчисленні у 2025 році, оскільки припинення підтримки Windows 10 стимулюватиме цикл оновлення, особливо серед комерційних покупців. Однак, як очікується, це також надасть Apple можливість збільшити маржинальну частку - з 9,1% у 2024 році до 9,7% у 2025 році та 10,2% у 2026 році - оскільки компанії використовують цикл оновлення ПК, щоб перенести деякі робочі процеси на Mac.

Штучний інтелект продовжує відігравати ключову роль у формуванні ландшафту ПК, підвищуючи продуктивність і персоналізуючи користувацький досвід. Очікується, що Північна Америка, основні країни Азійсько-Тихоокеанського регіону (КНР, Індія, Японія) та деякі країни Західної Європи будуть лідерами у впровадженні комп'ютерів зі штучним інтелектом, хоча це значною мірою буде зумовлено потребою в нових ПК, а не конкретною потребою в комп'ютерах зі штучним інтелектом.

«Хоча останнім часом штучний інтелект став модним словом, він ще не став рушійною силою серед покупців ПК, - зазначає Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень компанії Worldwide Mobile Device Trackers. - Компанії, безумовно, визнають важливість штучного інтелекту, хоча багато хто намагається побачити негайні можливості його використання і замість цього обирають комп'ютери зі штучним інтелектом як засіб захисту на майбутнє. Тим часом споживачі ще не повністю усвідомили важливість вбудованого нейронного процесора (NPU) і, ймовірно, потребують додаткової освіти або допомоги з боку OEM-виробників». Тим не менш, включення NPU і ранні вимоги до апаратного забезпечення для використання АІ призводять до появи пристроїв преміум-класу, які, як правило, включають більше ОЗУ та накопичувач, що, як очікується, призведе до зростання середніх цін продажу (ASP) в найближчі роки.

Хоча короткострокові прогнози щодо ПК зі штучним інтелектом залишаються обережними, довгострокова тенденція, безсумнівно, вказує на наступ ПК зі штучним інтелектом. Включення NPU пошириться на системи нижчого рівня, і пропозиція врешті-решт опинеться в такому становищі, коли виробництво процесорів без NPU стане занадто дорогим.

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