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IDC: китайський ринок смартфонів зріс на 3,3% у І кв., випередивши глобальний показник

21 апреля 2025 г., 13:25
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За даними IDC, у І кв. 2025 року на ринок Китаю відвантажено 71,6 млн смартфонів, що на 3,3% більше, ніж рік тому. 
 
Це зростання було зумовлене державними субсидіями, які поширилися на смартфони в січні 2025 року, а також піковим сезоном продажів під час Весняного фестивалю. 
 
Ринок Китаю випередив глобальне зростання на 1,5%, але виявився нижчим за прогнози IDC, оскільки вплив державних субсидій на підтримку існуючого споживчого попиту виявився скромним.
 
«Напруженість у відносинах між США та Китаєм призвела до появи тривожних новин, але є і позитивний момент - зростання в першому кварталі дало гравцям ринку кращу позицію для подолання будь-яких викликів у решті року», - зазначив Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. «Компанія Xiaomi виділилася тим, що повернула собі перше місце після майже десятирічної перерви, і це відродження значною мірою відбулося завдяки державним субсидіям, які резонували з її клієнтською базою, що усвідомлює цінності», - додав Вонг. «З іншого боку, компанія Apple знизила свої позиції, оскільки її преміальна цінова структура не дозволила їй отримати вигоду від субсидій».
 
«Китайський ринок продовжує зростати, і перший квартал став шостим кварталом зростання поспіль», - заявив Артур Го (Arthur Guo), старший аналітик відділу досліджень клієнтських систем IDC в Китаї. «Тим не менш, рівень субсидій, а також складність процесу розгортання призвели до нижчого, ніж очікувалося, попиту з боку споживачів», - додав пан Го. У майбутньому ринок, як очікується, зіткнеться з проблемами, оскільки торговельна напруженість між США та Китаєм може призвести до зростання витрат і скорочення споживчих бюджетів".

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