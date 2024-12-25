IDC: Китай став найбільшим ринком наручних смарт-пристроїв

25 декабря 2024 г., 17:48

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Згідно з останнім щоквартальним звітом IDC, за перші три квартали 2024 року світовий ринок наручних пристроїв склав 139 млн одиниць, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним чином через гомогенізацію конкуренції та насичення ринку в Індії та Сполучених Штатах.

На китайський ринок наручних пристроїв було поставлено 45,8 мільйона одиниць, що на 20,1% більше, ніж у попередньому році. Будучи найбільшим ринком поставок наручних пристроїв, Китай очолив глобальне зростання.

Ринок наручних пристроїв включає в себе смарт-годинники та смарт-браслети.

За перші три квартали 2024 року на ринок розумних годинників буде поставлено 112,2 мільйона одиниць у всьому світі, що на 3,8% менше, ніж у попередньому році.

Китайський ринок розумних годинників прийняв 32,9 мільйона пристроїв, що на 23,3% більше, ніж рік тому.

За той самий період було поставлено 26,8 мільйона одиниць браслетів у всьому світі, що на 12,7% більше, ніж у попередньому році. Китайський ринок браслетів склав 12,9 мільйона одиниць, що на 12,6% більше.

За перші три квартали цього року Huawei посіла перше місце за сукупним обсягом поставок на світовому ринку наручних пристроїв, продемонструвавши значне зростання в річному обчисленні. У третьому кварталі були випущені нові годинники Huawei GT5 і GT5 Pro, а також тонометр другого покоління WATCH D2, в яких вперше реалізована система TruSense, що підвищує зручність моніторингу стану здоров'я, а також повноту і точність даних моніторингу. З початку цього року Huawei досягла безперервного і стабільного зростання на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Близького Сходу та Африки, зміцнюючи свою стратегію локалізації та будуючи глобальний імідж бренду.

Із запуском нової Series 10, смарт-годинник Apple тимчасово повернулася на перше місце на ринку наручних пристроїв у третьому кварталі. Однак, зважаючи на жорстку конкуренцію по напрямку смарт-годинників у всьому світі, компанія зіткнулася з конкуруючими продуктами у більш високому ціновому сегменті. Хоча Apple Watch все ще посідає перше місце на світовому ринку смарт-годинників, Apple все ще потрібно впроваджувати більш інноваційні розробки, щоб продовжувати лідирувати в цій галузі.

У третьому кварталі був випущений новий Xiaomi Band 9, який отримав позитивну реакцію на ринку, а в його продуктах було зроблено багато вдосконалень щодо яскравості екрану, ємності акумулятора та функцій спортивного здоров'я, що значно збільшило загальний обсяг поставок виробника на ринку смарт-годинників. Крім того, серія Xiaomi Watch S показує, що компанія продовжує докладати зусиль для виходу на ринок середнього та високого цінового сегменту. Видатні показники напрямку мобільних телефонів і транспортних засобів Xiaomi також допомогли бренду піднятися і заявити про себе на ринку наручних пристроїв.

У третьому кварталі почалися поставки смарт-годинників Samsung 7-го покоління, що сприяло подальшому зростанню компанії в цьому році. Крім того, запуск нової моделі Ultra заповнив прогалину на ринку смарт-годинників високого рівня. У третьому кварталі збільшилися поставки версії FE, яка стала базовою моделлю смарт-годинника початкового рівня. У поєднанні з новим браслетом Fit3, випущеним на початку року, Samsung ще більше розділив свою продуктову лінійку цього року, повністю охопивши ринок наручних пристроїв від браслетів до смарт-годинників, надаючи споживачам більший вибір і ефективно покращуючи свої загальні поставки.

BBK в основному займається дитячими годинниками і посідає перше місце на цьому ринку Китаю. Крім того, на основі постійного зростання китайського ринку, виробник також активно розширює зарубіжні ринки, що розвиваються, і зміцнює співпрацю та розширення каналів збуту в багатьох країнах і регіонах зі своїм брендом IMOO.

Під впливом високого споживчого попиту у сегменті спорту і здоров'я ринок смарт-годинників і браслетів значно зріс за останній рік. Такий попит зростатиме, оскільки вимоги користувачів до якості життя та досвіду покращуються. Очікується, що в 2025 році поставки наручних пристроїв в Китаї складуть 62,5 мільйона одиниць, що на 3,2% більше, ніж у попередньому році, і матимуть наступні характеристики:

З розвитком технологій зондування і штучного інтелекту функція моніторингу здоров'я смарт-годинників буде ще більше вдосконалена з точки зору набору і точності даних, а також може з'явитися більше додатків і супутніх продуктів для вимірювання артеріального тиску.

Вироби, що носяться на руці, отримають більше уваги з точки зору дизайну і можливостей для самостійної дозбірки, що підкреслить їхню придатність до використання як аксесуарів. Це сприяє поширенню цього типу продукції на ширшу аудиторію, яка включає в себе любителів спорту, тих, хто слідкує за модою та бізнесменів.

Софі Пан (Sophie Pan), директорка з досліджень IDC China, вважає, що на ринок наручних годинників впливає запуск нових продуктів провідними виробниками, а частка середнього і високого цінових сегментів відновилася. Однак останнім часом спостерігається тенденція до сегментації продуктових лінійок виробників і поступового охоплення ширшої аудиторії. Зараз на ринку домінують ціна та канали збуту, а сила продукту буде ще більше посилена завдяки новим технологічним інноваціям. Завдяки перевагам припасування до руки, наручні пристрої можуть мати більше можливостей для дослідження та розвитку мультимодальної взаємодії зі штучним інтелектом у майбутньому.

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