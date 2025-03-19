IDC: до 2028 року глобальні витрати на крайові обчислення зростуть до 380 млрд дол.

19 марта 2025 г., 10:25

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За даними IDC, глобальні витрати на периферійні обчислювальні рішення складуть майже 261 мільярд доларів у 2025 році і, за прогнозами, зростатимуть зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 13,8%, досягнувши 380 мільярдів доларів до 2028 року.



«Більшість галузей отримують вигоду від можливості обробляти дані ближче до джерела, що призводить до швидшого прийняття рішень, покращення безпеки та економії коштів. Роздрібна торгівля, промислове виробництво, комунальні послуги, високі технології та електроніка, охорона здоров'я та медико-біологічні науки є одними з галузей, які потребують особливого розуміння їхніх процесів та інвестиційної поведінки, - зазначила Александра Ротару (Alexandra Rotaru), менеджер з питань даних та аналітики в IDC. - Детальний погляд на ці галузі допоможе постачальникам технологій краще адаптувати свої рішення до конкретних потреб та викликів кожної з них. Такий цілеспрямований підхід дозволяє надавати більш актуальні та ефективні рішення, що в кінцевому підсумку сприяє зростанню та інноваціям в області периферійних обчислень».



IDC сегментує витрати на периферійні обчислення для більш ніж 1000 названих корпоративних сценаріїв використання, пов'язаних з шістьма корпоративними доменами: AI, IoT, AR, VR, дрони і робототехніка, що відкриває значні можливості в різних галузях. Доповнена реальність, за якою слідує штучний інтелект, є найбільш швидкозростаючими сегментами протягом прогнозованого періоду, що сприятиме збільшенню інвестицій у ключових секторах.



У 2025 році на сектор роздрібної торгівлі та послуг припадатиме найбільша частка інвестицій у передові рішення, що становитиме майже 28% від загальних світових витрат. У цьому секторі найбільші витрати припадають на такі сфери використання, як відеоаналітика, динамічна робота операторів у режимі реального часу та оптимізація операцій. Другим за величиною є сектор виробництва та ресурсів, на який припадає чверть світових витрат. Крім того, прогнозується, що протягом наступних п'яти років найшвидше зростатимуть витрати на фінансові послуги, а середньорічний темп зростання (CAGR) перевищить 15% за рахунок витрат, пов'язаних з розширеним аналізом і розслідуванням шахрайства в області АІ.



Edge Spending Guide також прогнозує інвестиції в інфраструктуру, зроблені постачальниками послуг для надання послуг підприємствам у вигляді периферійних обчислень з множинним доступом (MEC), мереж доставки контенту і віртуальних мережевих функцій, які, за прогнозами, досягнуть майже 100 мільярдів доларів до 2028 року.



«Граничні обчислення готові переосмислити, як підприємства використовують дані в режимі реального часу, і їхнє майбутнє залежить від індивідуальних галузевих рішень, які відповідають унікальним операційним вимогам, - заявив Дейв Маккарті (Dave McCarthy), віце-президент з досліджень хмарних і периферійних сервісів в IDC. - Ми спостерігаємо, як постачальники послуг подвоюють інвестиції, створюючи мережі з низькою затримкою, покращуючи аналітику на основі штучного інтелекту та створюючи партнерства для забезпечення масштабованої та безпечної інфраструктури. Ці зусилля мають вирішальне значення для реалізації повного потенціалу периферійних обчислень, уможливлюючи все - від більш розумних виробничих цехів до адаптивних систем охорони здоров'я, і, в кінцевому рахунку, стимулюючи нову хвилю інновацій по всіх вертикалях».

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