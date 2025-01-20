IDC 2025 FutureScapes: прогнози розвитку глобальної ІТ-індустрії

0

Tweet

У звіті IDC FutureScape аналітична компанія представила 10 головних прогнозів IDC, які будуть формувати майбутнє ІТ-індустрії. Аналітична компанія у своїх прогнозах висвітлює, як організації в різних галузях будуть стратегічно переорієнтовуватися на штучний інтелект для створення стійких підприємств, керованих AI

Прогнози IDC підкреслюють нагальну потребу прискорити перехід на штучний інтелект шляхом стратегічних та довгострокових інвестицій в передові можливості АІ. За останні 18 місяців організації всіх розмірів і галузей провели масштабні гіпер-експерименти зі штучним інтелектом. У 2025 році аналітики очікують перехід від експериментів до імплементацій. Цей перехід буде зумовлений впровадженням агентів штучного інтелекту, оновленням даних, інфраструктури та хмарних технологій для надання масштабованих «відповідей», а також посиленням уваги до стійкості завдяки раціональній економіці та кібер-відновленню. Підтримуючи цю трансформацію, IDC прогнозує, що до 2028 року світові витрати на технології, що підтримують AI, перевищать 749 мільярдів доларів. За даними IDC, 67% з прогнозованих 227 млрд дол. витрат на AI у 2025 році надійде від підприємств, які впроваджують можливості АІ в свої основні бізнес-операції, що перевищить інвестиції в провідних постачальників хмарних і цифрових послуг.

«В умовах розвитку штучного інтелекту майбутнє залежить від нашої здатності не просто експериментувати, але й стратегічно підходити до цього процесу, перетворюючи експерименти на стійкі інновації, - говорить Рік Вілларс (Rick Villars), віце-президент групи Worldwide Research в IDC. - Впроваджуючи штучний інтелект, ми повинні визначати пріоритети актуальності, терміновості та винахідливості, щоб створити стійкі підприємства, які процвітають у світі, керованому даними».

Дослідження IDC FutureScape 2025 фокусується на зовнішніх факторах, які можуть змінити глобальну бізнес-екосистему протягом наступних 12-24 місяців.

До першої десятки прогнозів щодо розвитку світової ІТ-індустрії IDC включили наступні.

Економіка штучного інтелекту: У наступному році ІТ-директори зосередяться на документуванні масштабів загального використання штучного інтелекту, переходячи від експериментів зі штучним інтелектом до його монетизації. Для подолання перешкод на шляху модернізації ІТ на всіх підприємствах необхідно закласти міцний фундамент для автоматичного вимірювання та оптимізації додатків зі штучним інтелектом.

Основні бар'єри для AI: Існує кілька факторів, які можуть перешкоджати успішному впровадженню GenAI, серед яких основними є дефіцит розробників, високі витрати, недостатня продуктивність інфраструктури та погана координація між ІТ-відділом та бізнес-департаментвми. IDC прогнозує, що до 30% організацій переглянуть свої інвестиції в GenAI, якщо рішення для подолання цих бар'єрів не будуть узгоджені з бізнес-стратегією.

Кіберстійкість: Широкомасштабні збої, спричинені програмами-вимагачами, продовжують робити кібервідновлення та кіберстійкість головними пунктами порядку денного для багатьох корпоративних ІТ-команд. Нездатність організації адаптуватися до мінливих загроз і розширеного використання штучного інтелекту перешкоджатиме її здатності відповідати очікуванням щодо бізнес-результатів під впливом штучного інтелекту.

Модернізація хмарних технологій: Організації, які успішно модернізують свої хмарні архітектури, отримають вигоду від підвищення рентабельності інвестицій, операційно ефективних і стійких ІТ-результатів, а також кращої продуктивності робочих навантажень і додатків.

Дані як продукт: Архітектура «дані як продукт» призведе до значного подолання ізоляції та неефективності даних на великих підприємствах. Підхід «дані як продукт» - це спосіб виробництва і споживання даних, який робить процеси повторюваними, а результати, що базуються на даних, більш послідовними і надійними.

Метаморфози додатків: Зростання пропозиції копілотів, пов'язане з бумом GenAI 2022 року, швидко поступається місцем агентам АІ - повністю автоматизованим програмним компонентам, які мають можливість використовувати знання і навички для оцінки ситуацій і вжиття заходів з обмеженим втручанням людини або навіть без нього.

Усунення перешкод: Оскільки організації продовжують прискорювати впровадження GenAI та агентних процесів, навантаження на аналітику різко зросте. Дивлячись у майбутнє, вкрай важливо не зациклюватися на одному варіанті виведення і замість цього розробляти операційну стратегію «мульти-висновків».

Декарбонізація інфраструктури AI: Потенційне зростання обсягів електронних відходів віддзеркалює швидке збільшення інвестицій у AI на всіх підприємствах. Для вирішення екологічних проблем, пов'язаних з використанням переваг AI, підприємства звертаються до концепцій сталого розвитку AI. Останні спрямовані на мінімізацію впливу штучного інтелекту на навколишнє середовище шляхом вирішення таких ключових питань, як енергоефективність, оптимізація ресурсів і скорочення обсягів електронних відходів.

Уніфіковані платформи для комплексного штучного інтелекту: підприємства швидко усвідомлюють, що зосередження на базових сценаріях використання штучного інтелекту для підвищення продуктивності матиме обмежений вплив на бізнес. Успіх від впровадження АІ приходить тоді, коли є технологічні основи і робочі процеси, що дозволяють масштабувати рішення в рамках всієї організації, створюючи цілісну, скоординовану платформу для забезпечення економії на інвестиціях в масштабах всієї організації.

Нові робочі ролі: Потреба в автоматизації призведе до трансформації робочих місць на основі штучного інтелекту, розвиваючи цикл, повʼязаний з трудовим шляхом. Відповідаючи на запитання про готовність до вимог цифрової трансформації роботи, загалом 47% керівників ІТ-відділів та бізнесу заявили, що вони значною мірою підготовлені і внесли зміни в робочі практики та політики, використовуючи технології для підтримки поточних і майбутніх бізнес-вимог.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS