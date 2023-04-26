IBM оновила рішення для кібербезпеки QRadar Security Suite

26 апреля 2023 г., 15:35

0

Tweet

Компанія IBM анонсувала випуск нового рішення для кібербезпеки QRadar Security Suite. Це програмне забезпечення може прискорити виявлення загроз та відповідь на них, що є важливим для захисту компаній та організацій від кібератак.





QRadar Security Suite включає нові функції, які дозволяють швидше виявляти та відповідати на кіберзагрози. Зокрема, мова про додаткову інтеграцію з рішеннями технології штучного інтелекту та машинного навчання, що допомагає виявляти загрози та ідентифікувати їхніх авторів.





Крім того, рішення використовує нову систему аналізу потоків даних, яка дозволяє перевіряти великі об'єми даних у режимі реального часу, що зменшує час реакції на загрози. Користувачі отримують інформацію про потенційні загрози в режимі реального часу, що дозволяє їм вживати необхідних заходів щодо їхнього вирішення.





QRadar Security Suite також дозволяє організаціям розглядати дані в режимі реального часу та забезпечує широку підтримку для стандартів безпеки, що забезпечує більшу сумісність з іншими системами захисту.

"Ми розуміємо, що безпека є ключовим питанням для будь-якої організації, тому ми прагнемо забезпечити своїх клієнтів інструментами, які забезпечать їм максимальний рівень захисту. QRadar Security Suite містить в собі низку інноваційних інструментів, які допоможуть організаціям підвищити свій рівень безпеки та знизити ризик для бізнесу", - заявила Мари Обрайен (Mary O'Brien, General Manager), IBM Security представник компанії IBM. IBM QRadar Suite включає наступні основні продукти, які спочатку постачаються як SaaS, а потім оновлюються за допомогою нового уніфікованого аналітичного досвіду:

QRadar Log Insights: Нове хмарне рішення для управління журналами і спостереження за безпекою, що забезпечує спрощене отримання даних, субсекундний пошук і швидку аналітику. Воно використовує гнучке озеро даних безпеки, оптимізоване для збору, зберігання і виконання аналізу терабайт даних з більшою швидкістю і ефективністю. Він призначений для економічно ефективного управління журналами безпеки разом з об'єднаним пошуком і розслідуванням. QRadar EDR і XDR: допомагає компаніям захистити свої кінцеві точки від раніше невідомих загроз "нульового дня", використовуючи автоматизацію і сотні моделей машинного навчання і поведінки для виявлення поведінкових аномалій і реагування на атаки в режимі, близькому до реального часу. Він використовує унікальний підхід, який контролює операційні системи ззовні, допомагаючи уникнути маніпуляцій або втручання зловмисників. Для компаній, які хочуть розширити свої можливості виявлення та реагування за межі кінцевих точок, IBM також пропонує XDR з кореляцією оповіщень, автоматизованим розслідуванням та рекомендованими відповідями в мережі, хмарі, електронній пошті тощо, а також кероване виявлення та реагування (MDR). QRadar SOAR: нещодавній переможець премії Red Dot Design Award за інтерфейс і зручність використання; допомагає організаціям автоматизувати і організувати робочі процеси реагування на інциденти і забезпечити послідовне, оптимізоване і вимірюване дотримання їх специфічних процесів. Він включає 300 попередньо створених інтеграцій і пропонує готові сценарії реагування на 180+ глобальних витоків даних і порушень правил конфіденційності. QRadar SIEM: провідне рішення IBM QRadar SIEM було вдосконалено новим уніфікованим аналітичним інтерфейсом, який надає спільну аналітику та робочі процеси з більш широким набором інструментів для операцій з безпеки. Він пропонує виявлення в режимі реального часу, використовуючи штучний інтелект, аналітику мережі та поведінки користувачів, а також дані про реальні загрози, створені для надання аналітикам більш точних, контекстних і пріоритетних сповіщень. IBM також планує зробити QRadar SIEM доступним як сервіс на AWS до кінця другого кварталу 2023 року.

Рішення QRadar Security Suite вже доступне для замовлення в компанії IBM та її партнерів з продажу.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень